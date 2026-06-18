El Día del Padre está a punto de celebrarse en México... si la lluvia lo permite. Para este domingo 21 de junio, en Guadalajara se pronostica hasta 90 % de probabilidad de precipitaciones en el territorio , por lo que la festividad en la ciudad podría verse afectada.

Te compartimos brevemente el comportamiento de algunos fenómenos meteorológicos que actualmente afectan Jalisco y que podrían extenderse hasta el fin de semana, ocasionando precipitaciones este Día del Padre, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

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Pronóstico extendido: el clima esperado hasta el 21 de junio

A partir de este viernes, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, divergencia, el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México y la onda tropical número 7 que se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, norte, noreste, oriente, centro, occidente, centro y sur del territorio nacional .

Para el sábado se prevé la presencia de vaguadas en niveles medios de la atmósfera en el noroeste y occidente del país, una línea seca en el norte del territorio nacional, divergencia en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y la aproximación de un frente frío a la frontera norte de México, lo que generará las mismas condiciones meteorológicas del viernes .

Para el Día del Padre, el 21 de junio, la presencia de circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical número 8, divergencia en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, así como una nueva onda tropical, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional .

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El pronóstico para Guadalajara

El Día del Padre en la capital de Jalisco podría ser caótico en la circulación por avenidas y calles debido a los efectos de los encharcamientos e inundaciones en pasos a desnivel. Te compartimos el pronóstico de lluvia esperado para el 21 de junio, según Meteored.

Lluvias en Guadalajara | Pronóstico 21 de junio de 2026

Hora Temperatura máxima Sensación térmica Cielo Probabilidad de lluvia Acumulación de agua 06:00 horas 17 °C 17 °C Lluvia débil 90 % 21 milímetros (mm) 09:00 18 ºC 18 ºC Lluvia moderada 80 % 61 mm 12:00 21 ºC 21 ºC Lluvia moderada 80 % 45 mm 15:00 25 ºC 26 ºC Lluvia débil 80 % 3 mm 18:00 22 ºC 22 ºC Lluvia débil 80 % 16 mm 21:00 19 ºC 19 ºC Tormenta 80 % 39 mm

De continuar las condiciones compartidas anteriormente hasta el fin de semana, lo más conveniente será festejar a papá en casa, tal vez con una celebración más íntima, con actividades que no requieran salir de casa para evitar el tráfico de la ciudad y los posibles encharcamientos. En EL INFORMADOR te mantendremos al tanto de los fenómenos meteorológicos que amenacen Guadalajara este fin de semana.

Con información del SMN y Meteored.

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