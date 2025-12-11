Así puedes rescatar perros abandonados en peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe

El 12 de diciembre, millones de peregrinos visitarán a la Virgen de Guadalupe en su basílica, pero esto representa mucha atención para las personas, pero también para los perritos que se congregan en la zona.

Por segundo año consecutivo, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México lleva a cabo jornadas de atención animal en la Basílica de Guadalupe, en el cerro del Tepeyac, con motivo de las festividades religiosas que se celebrarán el 11 y 12 de diciembre.

El Operativo Perrito Peregrino busca brindar ayuda a los perros que se integran a las excursiones guadalupanas, ya sea porque acompañan a sus dueños o porque se acercan a los grupos en busca de comida, calor o afecto .

Ana Villagrán, directora general de la agencia, explicó que en las grandes peregrinaciones es común ver a personas caminar con sus mascotas, pero también a animales que quedan sin dueño o que son abandonados.

"Cuando llegan estos grandes grupos de personas muchos de los perros se quedan aquí porque algunos se van en camión y otros los abandonan", señaló.

La funcionaria detalló que el proceso de atención consiste en canalizar a los canes en la zona, acercarse a ellos y llevarlos a un espacio temporal habilitado a un costado de la entrada de la Villa .

En la zona, personal veterinario realiza una revisión, les brinda alimento y agua, y coloca un listón morado como señal de identificación. Después, los perros son liberados en la explanada de la Basílica, y algunos logran ser adoptados .

Ana Villagrán recordó que durante la primera edición del operativo, el año pasado, se atendieron entre 200 y 300 perros; de ellos, 15 se los llevaron y 14 lograron ser adoptados tras cumplir con el trámite correspondiente.

Refuerzan con 5 mil policías seguridad en la Basílica

Autoridades capitalinas anunciaron el despliegue del Operativo Basílica 2025, que permanecerá activo hasta el domingo 14 de diciembre, para garantizar la seguridad de los más de 13 millones de peregrinos que se espera visiten la Basílica de Guadalupe con motivo de las celebraciones a la virgen.

En total se desplegarán 5 mil 80 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), apoyados con 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, dos drones, 13 ambulancias y cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como dos helicópteros Cóndores.

También más de 100 mil elementos de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Gustavo A. Madero para brindar atención en aspectos de movilidad, seguridad, salud, entre otros.

En el Metro se incrementará el número de personal que atenderá en las tres principales estaciones ubicadas en los alrededores de la Basílica y se desplegará una red de brigadistas de protección civil.

Al anunciar el operativo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio la bienvenida a los peregrinos que visitarán el recinto religioso, localizado en Gustavo A. Madero, y pidió a los capitalinos recibirlos con "la hospitalidad y cariño" que distingue a la Ciudad de México.

"Hago un llamado a todos los y las capitalinos, capitalinas, que puedan apoyar a los peregrinos con hospitalidad y cariño; con el calor y la solidaridad que distingue a nuestra ciudad. Así que bienvenidos, bienvenidas, a las y los peregrinos a la Ciudad de México", dijo la mandataria.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Gobierno, César Cravioto, precisó que el Operativo Basílica —que arrancó el 5 de diciembre— se irá intensificando el jueves 11 y viernes 12 de diciembre, que son los días de mayor afluencia.

"El año pasado se calcularon en toda la temporada, digamos, del Operativo Basílica, alrededor de 13 millones de peregrinos. Se cree que este año se va a superar esta cifra", expuso el funcionario.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, consideró que el operativo de este año es el más grande y completo en la historia de la ciudad y precisó que por parte de la demarcación se desplegará a 10 mil 600 trabajadores para atender a los visitantes.

Por parte de la alcaldía participarán 250 elementos de la Policía Auxiliar adscrita a la demarcación, 110 patrullas y dos bicipuertos con capacidad para albergar 12 mil bicicletas y motocicletas; además, se alistaron tres helipuertos, cinco Ministerios Públicos móviles, 26 puntos de hidratación, 450 baños portátiles, así como mil trabajadores de limpia y transporte y 40 camiones recolectores de basura.

Como parte de la atención se repartirán 500 mil guías del peregrino con información de relevancia para los turistas.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que como parte del operativo se instarán módulos de vacunación para que los peregrinos puedan vacunarse contra el sarampión, especialmente personas de entre 10 y 49 años.

