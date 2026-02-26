El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en Tapalpa, Jailsco, movilizó a México y Estados Unidos y los presidentes de ambos países sostuvieron una llamada telefónica luego del operativo en el que se logró la baja del capo. ¿De qué trató?

Luego del operativo en el que fue abatido "El Mencho", la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien se comunicó para conocer la situación en México.

La Mandataria detalló que la conversación ocurrió el lunes y tuvo una duración aproximada de ocho minutos .

"Me llamó antier [lunes], una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, ¿Cómo están las cosas? ¿Están bien?" , relató.

La titular del Ejecutivo indicó que durante el intercambio explicó cómo se desarrolló el operativo y precisó que hubo apoyo en materia de inteligencia por parte del gobierno estadounidense , mientras que la operación fue ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sheinbaum Pardo subrayó que la coordinación bilateral "va muy bien" y que la llamada fue breve y cordial .

"¡Ah bueno!, pues muchas gracias, nos vemos. Que estés bien", expresó al describir el tono del diálogo con el mandatario estadounidense.

No obstante, aclaró que hasta el momento no existe una reunión presencial programada con Donald Trump. "Todavía no tenemos reunión" , puntualizó.

Informó que fue notificada sobre el resultado del encuentro entre el gabinete de seguridad y la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, el cual —dijo— transcurrió sin contratiempos y en un ambiente de comunicación y felicitación por los resultados del operativo.

Reiteró que la colaboración con Estados Unidos fue esencialmente en intercambio de inteligencia e información , mientras que el despliegue operativo estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Sobre la Copa del Mundo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a garantizar la realización de la Copa Mundial en México , tras los hechos de violencia registrados en el país por el abatimiento de "El Mencho".

Comentó que la Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol mantienen el juego de preparación: "No hay ningún problema", dijo la titular del Ejecutivo federal.

Señaló que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que tiene confianza en la realización del evento deportivo.

"No hay problema, sino al revés. Imagínense el peso cómo estaría si no hubiera confianza en el gobierno y en el país", concluyó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dato

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como cordial la llamada con Trump.

