SEP: Estos son los días que NO habrá clases en marzo 2026

Estamos a unos días de la llegada del tercer mes del año. Marzo llega al 2026 con nuevas jornadas para los estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que buscan cerrar parte de sus cursos a espera de la interrupción por vacaciones de Semana Santa y Pascua. En ese sentido te adelantamos que el mes tendrá cinco días en los que no habrá clases.

Las razones de la falta de clases son variadas. Por ejemplo, en marzo está agendado uno de los tres días sin clases por registro de calificaciones del Ciclo Escolar 2026-2026. A esta fecha habrá que sumarle una de las siete sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE). Además, también aparecerá uno de los seis días festivos oficiales por conmemoraciones nacionales. Por último, habrá que sumar un par de jornadas por la celebración de la Semana Santa en el país.

Con ello, marzo se acerca con diversas fechas de descanso obligatorio para estudiantes de Educación Básica Obligatoria en todo el país. A continuación te mostramos un calendario con las fechas del mes en que niñas, niños y adolescentes se ausentarán de sus obligaciones educativas diarias.

Estos son los días que NO habrá clases en marzo 2026

Viernes 13: Registro de calificaciones

Lunes 16: Conmemoración del natalicio de Benito Juárez, celebrado el tercer lunes de cada mes

Viernes 27: Sesión ordinaria del CTE

Lunes 30: Vacaciones de Semana Santa

Martes 31: Vacaciones de Semana Santa

