Tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien fuera líder del Cártel Nueva Generación (CNG) tras un operativo militar llevado a cabo en Tapalpa, Jalisco, en la prensa y la opinión pública surge la duda de quién se quedará al mando de la organización criminal y cómo será la reestructuración del órgano delincuencial que opera en el estado y en gran parte de México .

Ante este cuestionamiento, Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), especialista en seguridad pública, compartió en una reciente entrevista cinco de los perfiles más fuertes dentro del cártel que podrían acceder al cargo de líder en la organización criminal.

¿Quién podría liderar el CNG tras la muerte de "El Mencho"?

Sánchez Valdez mencionó los nombres de quienes considera con mayor probabilidad de asumir el mando:

Juan Carlos Valencia González, "El 03"

El presunto hijastro de "El Mencho" , relacionado con las finanzas de la organización. Su cercanía familiar lo posiciona como uno de los perfiles más atractivos en el análisis.

Audias Flores Silva, "El Jardinero"

Cuenta con presencia territorial en varios estados , lo que le permite influir en distintas estructuras operativas.

Gonzalo Mendoza Gaytán, "El Sapo"

Relacionado con la logística del tráfico de drogas y precursores químicos , aunque el especialista aclaró que existen reportes periodísticos sobre su posible muerte, pero sin confirmación oficial.

Heraclio Guerrero Martínez, "Tío Lako"

Asociado con actividades de robo de combustible y presencia en zonas del Bajío.

Ricardo Ruiz Velasco, "Doble R"

Responsable de operaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) , considerada una plaza estratégica para el grupo.

La reestructuración del CNG

Durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada el pasado 23 de febrero, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se le cuestionó "sobre esta reestructuración que habrá en el cártel [CNG]; históricamente se sabe que cuando caen líderes, surgen nuevas cabezas".

Harfuch aseveró que el Gabinete de Seguridad está listo para cualquier eventualidad inmediata que pueda surgir entre los miembros del cártel tras la caída de "El Mencho".

" [...] la prioridad es la protección de la ciudadanía , estamos muy atentos con el centro de mando instalado, de cualquier tipo de reacción que haya dentro del cártel: [...] estamos trabajando en el reforzamiento de la zona", dijo.

Sobre la reestructuración, el titular de la SSPC aseguró que la prioridad, en este momento, no son el resto de cárteles que operan en México, sino impedir el movimiento de reestructuración "del cártel que opera en Jalisco" .

Dijo además que " hay un seguimiento particular de varios mandos de esta organización ".

