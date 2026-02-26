Este día, desde "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum fue enterada acerca de la detención de cuatro reos fugados del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta . La Mandataria declaró, sin muchos detalles, que el Gabinete de Seguridad continúa apoyando a Jalisco tras los hechos violentos desatados el pasado 22 de febrero tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, "El Mencho", exlíder del Cártel Nueva Generación (CNG).

" El Gabinete de Seguridad puede informar [...] dio conferencia o un boletín sobre este tema en gobernador [Pablo Lemus]: es un penal estatal [...] y estamos apoyando al gobierno del estado para la reaprehensión de estas personas ".

Además, la Jefa del Ejecutivo instó a las aseguradoras a atender a sus derechohabientes, quienes perdieron sus bienes en esta pasada jornada violenta, que se extendió casi tres días en el estado de Jalisco.

Sheinbaum dijo que " sería muy bueno que la Asociación de Seguros hiciera todo lo posible por ayudar a la gente. [...] Siempre pueden apoyar "; esto pese a las cláusulas que establecen que el seguro no cubre daños en bienes por disturbios.

La captura de los reos

Este 26 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó desde sus redes sociales la detención de cuatro reos fugados del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

El funcionario declaró que estas aprehensiones fueron realizadas tras un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), personal de investigación y elementos del Gabinete de Seguridad.

El operativo para realizar las detenciones fue encabezado por la Semar. X / @OHarfuch

Detalles de la fuga

El pasado 22 de febrero, luego del ataque que sujetos armados realizaron en contra del penal de Ixtapa, en el municipio de Jalisco, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", 23 reos se fugaron del centro penitenciario regional , mientras que un policía custodio murió al intentar repeler la agresión, según información compartida por el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González.

Tras el operativo militar en Tapalpa donde cayó el hasta entonces líder del Cártel Nueva Generación (CNG), grupos armados dispararon contra instalaciones del Centro Penitenciario y derribaron un portón con un vehículo.

Posteriormente, algunos reos provocaron riñas al interior de la cárcel y, tras el pase de lista, se confirmó que 23 personas privadas de la libertad habían escapado.

