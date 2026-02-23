Lunes, 23 de Febrero 2026

México despierta "con más tranquilidad": Sheinbaum, tras caída de "El Mencho"

La Mandataria aseguró que existe coordinación en seguridad con todas las entidades de la República mexicana, por lo que los ciudadanos “pueden estar tranquilos”

Por: EFE

En su conferencia de prensa de este lunes, la Presidenta habló sobre la caída de "El Mencho". EFE/S. Gutiérrez

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que este lunes, México despierta "con más tranquilidad" tras los hechos de violencia del domingo, derivados de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

"El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país", aseguró la Mandataria durante su conferencia matutina de prensa.

