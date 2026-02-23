La mañana de este lunes, la Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) informó el estado en el que se encuentran operando los distintos sistemas de transporte público masivo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El día de ayer, los hechos de violencia registrados en la ciudad tras la caída de "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), llevaron a las autoridades a ordenar la suspensión del servicio de transporte público, con el objetivo de evitar afectaciones a la ciudadanía.

De acuerdo con el reporte más reciente de la dependencia, al inicio de la presente jornada el servicio de las cuatro líneas del Tren Ligero y sus rutas alimentadoras se encuentra operando de forma regular en toda la metrópoli.

⚠️ Aviso Importante:



Con relación al servicio del transporte público de este lunes 23 de febrero, la Secretaría de Transporte informa lo siguiente:



Al inicio de esta jornada, el servicio de las 4 líneas de Mi Tren y sus Alimentadoras se brinda de forma regular en el AMG. pic.twitter.com/a1vcNkTuDs — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) February 23, 2026

Por otro lado, los servicios de Mi Macro Calzada y Periférico se ofrecen hasta el momento de forma básica, toda vez que los concesionarios continúan gestionando la participación de más operadores para agregar unidades al servicio.

La Setran informó que esta mañana se registra poca presencia de usuarios en estaciones y paradas. Ante esta situación, las rutas de transporte convencionales se encuentran regularizándose de forma paulatina.

La dependencia cerró su mensaje indicando que informará sobre cualquier novedad en el servicio en sus canales oficiales.