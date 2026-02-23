Tren Ligero reanuda su servicio de forma paulatina este lunes

Tras los bloqueos registrados este domingo, donde hubo interrupción al servicio del transporte público, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó del restablecimiento del servicio del Tren Ligero y sus líneas de transporte.

En redes sociales, el organismo detalló que el servicio se retomará de forma paulatina tras los eventos del domingo que provocaron la suspensión del servicio:

"Tras la suspensión del servicio de transporte público registrada este 22 de febrero, se informa que este lunes 23 se reanuda de manera paulatina la operación en todas las líneas de #MiTren y Mi Transporte Tren Ligero", se informó.

Por el momento, no se ha detallado el tiempo de la frecuencia de paso en las cuatro líneas del Tren Ligero, así como en las rutas complementarias.

ESPECIAL

La Secretaría de Transporte informó que este lunes el servicio de transporte público se reanudará y se ofrecerá con normalidad en todo el estado. De la misma forma, los servicios de taxis empiezan a regularizar su servicio.

Pero son pocas las unidades que circulan por las calles, según lo reportado en redes sociales y lo observado en las vialidades durante recorridos hechos por este medio.

Por otro lado, el servicio de las plataformas digitales de transporte como Uber no está disponible.

En las aplicaciones se detalla que el servicio no está disponible, aunque hay otras plataformas que reportan alta demanda del servicio.