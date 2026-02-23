Federación reforzará la seguridad en Jalisco con 2 mil 500 militares

Esta mañana, durante la rueda de prensa "Mañanera" de Claudia Sheinbaum, se dieron a conocer los pormenores del operativo llevado a cabo este domingo para detener a Nemesio Oseguera "El Mencho", y donde se dio a conocer que se ha reforzado la seguridad de la entidad para evitar que continúen los bloqueos.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que desde ayer comenzaron a llegar más efectivos, cuyas llegadas continuarán este lunes hasta sumar dos mil 500 efectivos, que se sumarán a los alrededor de 7 mil que ya existen en la Entidad.

Además, se decidió el envío de tres aeronaves de la Fuerza Aérea, que se encargarán de la vigilancia desde el aire, todo ello con el objetivo de generar un efecto disuasivo a la delincuencia organizada.

"Hacemos un reconocimiento al personal militar que realizó una operación exitosa. (El hecho) se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión y eso se demostró, la fortaleza de las fuerzas armadas", finalizó su intervención el general Trevilla Trejo.

