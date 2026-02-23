Lunes, 23 de Febrero 2026

Harfuch confirma 25 elementos de la GN muertos tras operativo contra "El Mencho"

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana lamentó que se produjeron "cobardes ataques" que causaron la muerte de “25 militares”

Por: EFE

Durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario explicó que unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en estados como Jalisco y Michoacán. CORTESÍA/ Gobierno de México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 integrantes de la Guardia Nacional murieron el domingo durante los enfrentamientos que afectaron a varios estados del país, luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Nueva Generación (CNG), tras un operativo de carácter federal.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario explicó que unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en estados como Jalisco y Michoacán, a la vez que lamentó que se produjeron "cobardes ataques" que causaron la muerte de "25 militares". 

