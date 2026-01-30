Participar como Servidor del Bienestar representa una alternativa de colaboración social con apoyo económico mensual, aun cuando no se trate de un empleo formal. A través del programa Servidoras y Servidores del Bienestar 2026, la Ciudad de México ofrece esta modalidad de participación a personas interesadas en trabajar directamente con comunidades que enfrentan mayores carencias.

Además del incentivo económico, el programa permite involucrarse de manera activa en labores comunitarias, brindando orientación, acompañamiento y apoyo a población en situación de vulnerabilidad. Para este 2026, se contempla un apoyo mensual de hasta 12 mil pesos, así como la posibilidad de acceder, en ciertos casos, a vacantes formales dentro de la Secretaría de Bienestar para perfiles con mayor preparación académica o experiencia laboral.

¿En qué consiste el programa Servidores del Bienestar en la CDMX?

El programa de Servidores del Bienestar en la Ciudad de México es una iniciativa de atención territorial impulsada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN). Su finalidad es reforzar la presencia institucional en colonias con mayores necesidades sociales, mediante personas que realizan trabajo de campo y mantienen contacto directo con la ciudadanía.

Quienes forman parte del programa reciben un apoyo económico aproximado de 12 mil pesos mensuales. No obstante, es importante señalar que esta participación no constituye una relación laboral formal, por lo que no incluye prestaciones como seguro social, aguinaldo o vacaciones. El recurso se otorga a cambio de la realización de actividades comunitarias previamente establecidas.

Funciones de un Servidor del Bienestar

Las tareas de los Servidores del Bienestar se centran en el acompañamiento social y la cercanía con la comunidad. Entre sus principales funciones se encuentran orientar a la población sobre programas sociales, apoyar en la realización de trámites, canalizar solicitudes ante autoridades locales y dar seguimiento a casos que requieren atención institucional.

Una parte importante del trabajo se enfoca en personas adultas mayores, familias con niñas y niños, así como personas con discapacidad. En muchos contextos, los servidores se convierten en el primer vínculo entre la ciudadanía y las instancias gubernamentales, facilitando el acceso a servicios y derechos sociales.

Requisitos para ser Servidor del Bienestar en 2026

Para incorporarse al programa en la CDMX, las personas interesadas deben cumplir con los lineamientos establecidos por la SEBIEN. Entre los requisitos básicos se encuentra tener 18 años o más, contar con escolaridad mínima de nivel básico y residir en alguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

También se solicita disponibilidad de horario, incluidos fines de semana y días festivos, ya que muchas actividades se desarrollan directamente en territorio. Asimismo, es indispensable vivir en la misma alcaldía donde se realizarán las labores comunitarias.

Como parte del proceso, se debe completar el formato de preregistro y entregar un currículum proporcionado por la SEBIEN, además de acreditar habilidades o experiencia en atención ciudadana, trabajo en equipo y coordinación de grupos.

Existen dos formas principales de integrarse como Servidor del Bienestar en 2026. La primera es mediante el programa social de la CDMX, que ofrece el apoyo económico mensual y se enfoca en actividades comunitarias. Las convocatorias para esta modalidad se publican de manera periódica en los canales oficiales del gobierno capitalino.

La segunda opción corresponde a las vacantes formales dentro de la Secretaría de Bienestar, a nivel federal. Estas plazas sí implican una relación laboral formal, con contrato, prestaciones de ley y un proceso de selección más riguroso, que incluye evaluación de perfil y entrevistas.

