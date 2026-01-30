El frente frío número 32 sigue teniendo afectaciones en el territorio nacional y este viernes 30 de enero, sus efectos se verán reflejados en frío, viento y aguanieve. Este es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México.

Hoy, el frente frío núm. 32 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana , además una vaguada en altura que recorrerá la frontera norte y noreste de México y el aporte de humedad de las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, noreste y oriente del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca) . La masa de aire ártica que impulsará a este sistema, originará un descenso de las temperaturas en esas regiones, así como evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz , extendiéndose desde la tarde hacia el istmo y golfo de Tehuantepec y por la noche o primeras horas del sábado hacia Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con oleaje elevado en zonas costeras.

Asimismo, se prevén condiciones para la caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, condición que se extenderá durante la madrugada del sábado, en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 30 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Clima del sábado 31 de enero al lunes 02 de febrero de 2026

Durante el sábado y domingo, el frente frío (núm. 32) se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán , originando lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire ártico que lo impulsa, mantendrá evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, península de Yucatán, istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus costas; así como el marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central; así mismo se mantiene la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Para el lunes, el frente se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar a México ; la masa de aire ártico que lo impulsó, se desplazará hacia el golfo de México, por lo que las temperaturas diurnas comenzarán a incrementar de manera paulatina. Sin embargo, durante las mañanas y noches continuará el ambiente frío a muy frío.

Los días domingo y lunes, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre los los estados del noroeste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacifico, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, ocasionando la probabilidad de lluvia engelante en las sierras Sonora y Chihuahua durante el lunes.

El persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán y Guerrero.

