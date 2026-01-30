Contagios de sarampión se aceleran en Tabasco en 2026

Los contagios de sarampión han registrado un rápido crecimiento en Tabasco en lo que va del año, puesto que en solo 12 días se pasó de 7 a un total de 21 enfermos confirmados.

El reporte diario de brotes de sarampión de la Secretaría de Salud Federal indica que el estado cerró el 2025 con un acumulado de solo cuatro casos.

Para el primer reporte de casos confirmados del 2026, emitido por la dependencia federal el 2 de enero, la entidad tabasqueña, ya acumulaba 3 casos y para el 9 de enero, la cifra de contagios creció a 5 casos.

Te puede interesar: Ante brote de sarampión en Jalisco, llaman a menores de 49 años a vacunarse

Para el reporte del 16 de enero, la dependencia confirmó al menos 7 contagios de sarampión y a partir de ahí el número de casos ha ido escalando de manera acelerada, llegando a 19 casos para el 23 de enero y 21 pacientes confirmados para el 28 de enero.

Cabe señalar que, Tabasco ha ido escalando en la tabla de contagios de sarampión, mientras el 2 de enero ocupaba el lugar 25 a nivel nacional, para el 28 de enero ya ocupa el lugar 16, es decir se encuentra a la mitad de la tabla.

La Secretaría de Salud de Tabasco, emitió un comunicado precisando que, de los 21 casos de sarampión en Tabasco, 4 son del año 2025 y 17 del año 2026, por lo que llamó a extremar precauciones y acudir a los centros de salud a vacunarse si no lo han hecho.

Recordó que, ya se han registrado casos en algunas escuelas como la secundaria "Ignacio Manuel Altamirano", Federal 2 de Villahermosa.

Por lo que, si alguna persona presenta fiebre alta, escurrimiento nasal, tos, ojos llorosos y rojos, pequeñas manchas blancas dentro de la boca y erupción generalizada en todo el cuerpo, debe de acudir de inmediato a su unidad de salud más cercana, para que reciba la atención médica.

Por su parte, la secretaria general del PRI en Tabasco, María del Carmen García May, urgió al gobierno del estado darle mayor atención y destinar más recursos a campañas y vacunación contra el sarampión, ante el rápido aumento de los casos.

Asimismo, exigió al gobernador Javier May, una explicación de lo que está haciendo su administración para frenar los contagios y evitar que la situación escale como ocurre en el vecino estado de Chiapas.

"Hay un brote por todo el país de sarampión, enfermedad que ya se había erradicado en los gobiernos anteriores, y lo tengo que decir a como es, llegó de nuevo el sarampión a México y está acabando con vidas", señaló.

"Hay más de 25 casos de muerte de fallecimientos en nuestro país. ¿Y qué creen? El vecino estado de Chiapas ha cancelado y ha suspendido muchos eventos masivos porque tienen un problema grave con el sarampión en Chiapas. Nosotros como vecinos debemos estar alertas, pero sobre todo exigirle al gobernador que ponga interés en el tema y que nos diga qué está haciendo y cómo se está llevando a cabo el sistema de vacunación en Tabasco", fustigó.

De acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica (SE), con base en la fecha de inicio, el primer caso confirmado de sarampión en el país, se notificó en la semana 5 del año 2025.

Con información preliminar al día 28 de enero, en la semana 03 del 2026 se han notificado 7 mil 732 casos acumulados en las 32 entidades federativas, siendo Chihuahua la de mayor número de contagios con 4 mil 500, seguida por Jalisco con 1 mil 381 y Chiapas con 459.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

