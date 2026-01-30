En México, solemos ubicarnos dentro de una “clase social” —baja, media o alta— según nuestro nivel de ingresos. Sin embargo, detrás de esas etiquetas hay criterios económicos definidos que dependen directamente del salario mínimo, el tipo de empleo y la situación financiera del país.

Con base en los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, el INEGI estableció rangos de ingresos que permiten estimar a qué clase económica pertenece cada familia mexicana en 2026. Estos cálculos, aunque orientativos, reflejan las grandes diferencias entre los niveles de vida y el impacto del aumento de precios en los bienes y servicios básicos.

Ingresos necesarios para ser clase media en 2026

Según la ENIGH, los hogares se agrupan en deciles de acuerdo con su ingreso trimestral. Para 2026, se estima que una familia mexicana puede considerarse clase media si percibe entre 22 mil y 40 mil pesos al mes, aunque esta cifra varía según el tamaño del hogar y el lugar donde se vive.

Rangos aproximados por nivel socioeconómico:

Clase baja: Menos de nueve mil pesos mensuales

Clase media baja: Entre nueve mil y 18 mil pesos

Clase media: Entre 22 mil y 40 mil pesos

Clase media alta: Entre 45 mil y 50 mil pesos

Clase alta: Más de 100 mil pesos

Gasto promedio mensual de una familia de cuatro integrantes:

Renta: Ocho mil pesos

Alimentación: Cuatro mil pesos

Servicios públicos: Dos mil pesos

Transporte: Mil 500 pesos

Educación: Mil 500 pesos

Salud: Mil pesos

Ocio: Mil 500 pesos

Ahorro: Dos mil 800 pesos

Se tiene que tomar en cuenta que estos montos son aproximados y pueden variar según las condiciones personales y regionales de cada familia.

¿Qué es lo que distingue a la clase media?

De acuerdo con los estudios del INEGI, pertenecer a la clase media no depende solo del ingreso, sino también del nivel educativo de los miembros del hogar, la calidad de la vivienda, el acceso a servicios y la disponibilidad de bienes duraderos.

En promedio, el organismo calcula que para considerarse dentro de la clase media en 2026 se necesita un ingreso mensual de 22 mil 297 pesos , frente a un salario mínimo que ronda los 315 pesos diarios en la mayor parte del país y 440 pesos en la zona norte.

Ingresos promedio por decil (ENIGH 2024):

Decil IV: 45 mil 245 pesos

Decil V: 54 mil 308 pesos

Decil VI: 64 mil 600 pesos

Decil VII: 77 mil 451 pesos

En un contexto donde los precios continúan al alza, alcanzar y sostener el nivel de vida de la clase media mexicana se ha vuelto cada vez más desafiante.

