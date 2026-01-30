En México, solemos ubicarnos dentro de una “clase social” —baja, media o alta— según nuestro nivel de ingresos. Sin embargo, detrás de esas etiquetas hay criterios económicos definidos que dependen directamente del salario mínimo, el tipo de empleo y la situación financiera del país.Con base en los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, el INEGI estableció rangos de ingresos que permiten estimar a qué clase económica pertenece cada familia mexicana en 2026. Estos cálculos, aunque orientativos, reflejan las grandes diferencias entre los niveles de vida y el impacto del aumento de precios en los bienes y servicios básicos.Según la ENIGH, los hogares se agrupan en deciles de acuerdo con su ingreso trimestral. Para 2026, se estima que una familia mexicana puede considerarse clase media si percibe entre 22 mil y 40 mil pesos al mes, aunque esta cifra varía según el tamaño del hogar y el lugar donde se vive.Rangos aproximados por nivel socioeconómico:Gasto promedio mensual de una familia de cuatro integrantes:Se tiene que tomar en cuenta que estos montos son aproximados y pueden variar según las condiciones personales y regionales de cada familia.De acuerdo con los estudios del INEGI, pertenecer a la clase media no depende solo del ingreso, sino también del nivel educativo de los miembros del hogar, la calidad de la vivienda, el acceso a servicios y la disponibilidad de bienes duraderos.En promedio, el organismo calcula que para considerarse dentro de la clase media en 2026 se necesita un ingreso mensual de 22 mil 297 pesos, frente a un salario mínimo que ronda los 315 pesos diarios en la mayor parte del país y 440 pesos en la zona norte.Ingresos promedio por decil (ENIGH 2024):En un contexto donde los precios continúan al alza, alcanzar y sostener el nivel de vida de la clase media mexicana se ha vuelto cada vez más desafiante. EE