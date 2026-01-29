Pensión IMSS: Estos dichosos recibirán aumento en febrero, descubre si estás en la lista

Miles de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían recibir un ajuste en el monto de su pensión a partir de febrero de 2026, una actualización que ha generado expectativa entre beneficiarios en todo el país, aunque el incremento no será generalizado, la legislación vigente contempla mecanismos específicos que permiten modificar el pago mensual bajo determinadas condiciones.

El IMSS informó que los aumentos responden a criterios legales relacionados con el régimen de pensión, la situación familiar del derechohabiente y posibles correcciones administrativas en el cálculo original. Por ello, no todos los pensionados verán reflejado un cambio automático en su depósito, sino únicamente quienes cumplan con ciertos supuestos establecidos por la ley.

¿Quiénes recibirán aumento en su pensión del IMSS en febrero?

De acuerdo con la normativa vigente en 2026, existen tres vías principales mediante las cuales una pensión puede incrementarse: ajustes automáticos, asignaciones familiares y corrección de errores en el cálculo inicial. Conocer estas modalidades es fundamental para identificar quiénes forman parte del grupo que podría recibir un pago mayor a partir de febrero.

Ajustes automáticos

Aplicables principalmente a pensiones otorgadas bajo esquemas tradicionales. Estos incrementos suelen estar vinculados a indicadores económicos como la inflación o la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, el reflejo del aumento no siempre es inmediato, por lo que el IMSS recomienda a los beneficiarios revisar sus comprobantes de pago y estados de cuenta bancarios para verificar cualquier modificación.

En caso de que el incremento no aparezca, también se sugiere corroborar que los datos utilizados en el cálculo inicial —como semanas cotizadas, salario base y régimen de pensión— sean correctos, ya que cualquier inconsistencia puede impactar directamente en el monto otorgado.

Asignaciones familiares

Este beneficio aplica cuando el pensionado acredita dependientes económicos, como cónyuge, concubina o concubinario, hijos o incluso padres. El monto adicional varía según el número y tipo de beneficiarios registrados y se integra directamente al pago mensual.

Para acceder a este apoyo, es indispensable presentar documentación que compruebe el vínculo y la dependencia económica.

En el caso de los hijos, por ejemplo, se deben acreditar estudios vigentes o una condición de incapacidad; mientras que para ascendientes se exige demostrar que dependen económicamente del pensionado. Si no existen familiares con derecho, la ley contempla la posibilidad de solicitar una ayuda asistencial.

Modificación de Pensión por Hechos

Trámite que permite corregir errores u omisiones en el cálculo original. Este procedimiento aplica en casos de mensualidades mal pagadas, ajustes en el salario base o incorporación de cargas familiares no registradas. Si la resolución no resulta favorable, los derechohabientes pueden interponer un recurso de inconformidad dentro de los plazos legales.

El IMSS recordó que quienes cotizaron bajo la Ley de 1997 pueden acceder, en ciertos casos, al complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. No obstante, advirtió que reincorporarse a la vida laboral podría suspender pensiones garantizadas, por lo que es fundamental revisar las condiciones del régimen antes de tomar una decisión.

Así, el aumento en febrero dependerá de cada caso particular: quiénes cumplan con los requisitos, bajo qué régimen estén pensionados y qué trámites realicen ante el Instituto. La recomendación general es mantenerse informados, revisar la documentación y acudir al IMSS ante cualquier duda para asegurar que el pago refleje correctamente los derechos adquiridos.

YC