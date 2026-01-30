Viernes, 30 de Enero 2026

Dictamen sobre accidente de Tren Interoceánico es definitivo: Sheinbaum

La Mandataria explicó que el dictamen se basa en la información obtenida de la caja negra del tren

Por: SUN .

Además, Sheinbaum confirmó las recientes detenciones de dos trabajadores ferroviarios por su presunta responsabilidad en el accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre que dejó 14 fallecidos y decenas de heridos al sur del país. EFE/ARCHIVO

La Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el dictamen presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el accidente del Tren Interoceánico está sustentado en pruebas científicas y no en especulaciones.

Durante su pasada conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que el dictamen se basa en la información obtenida de la caja negra del tren, la cual permitió determinar que la unidad circulaba a exceso de velocidad al momento del percance.

Subrayó que la FGR realizó una revisión técnica exhaustiva, tanto de las vías como de los datos registrados por la caja negra, y explicó que incluso se presentó un video con simulaciones matemáticas y físicas que recrean el accidente, las cuales tomaron en cuenta elementos como el peralte y el radio de giro de la curva, mostrando cómo el exceso de velocidad provocó el siniestro.

“La información no es una especulación, es una prueba científica”.

Señaló que la simulación se realizó con base en evidencias verificables y no desde una interpretación jurídica. Y agregó que falta un segundo dictamen que cierre formalmente el caso, pero el trabajo realizado hasta ahora es sólido y científico.

