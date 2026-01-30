La Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el dictamen presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el accidente del Tren Interoceánico está sustentado en pruebas científicas y no en especulaciones.

Durante su pasada conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que el dictamen se basa en la información obtenida de la caja negra del tren, la cual permitió determinar que la unidad circulaba a exceso de velocidad al momento del percance.

Subrayó que la FGR realizó una revisión técnica exhaustiva, tanto de las vías como de los datos registrados por la caja negra, y explicó que incluso se presentó un video con simulaciones matemáticas y físicas que recrean el accidente, las cuales tomaron en cuenta elementos como el peralte y el radio de giro de la curva, mostrando cómo el exceso de velocidad provocó el siniestro.

“La información no es una especulación, es una prueba científica”.

Señaló que la simulación se realizó con base en evidencias verificables y no desde una interpretación jurídica. Y agregó que falta un segundo dictamen que cierre formalmente el caso, pero el trabajo realizado hasta ahora es sólido y científico.

AO

