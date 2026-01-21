CFE confirma un importante corte de luz en este estado el jueves 22 de enero

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado que habrá un corte de luz en varias zonas de Hermosillo, Sonora, este jueves 22 de enero, por motivos de reparaciones y mantenimiento para una mejora en la calidad del servicio.

Te puede interesar: Profeco revela cómo cargar gasolina de forma inteligente para ahorrar más

Por lo que se sugiere a los habitantes de esas regiones que tomar las medidas preventivas necesarias, para que no sufran desperfectos sus aparatos electrodomésticos y comida perecedera.

¿En qué partes de Hermosillo y a qué hora será el corte de luz?

Las zonas que se verán afectadas por la suspensión de luz son el Fraccionamiento Real del Llano y demás partes cercanas. El corte durará cinco horas, comenzará desde de las 8:00 de la mañana hasta las 13:00 de la tarde.

Recomendaciones

Se aconseja que unos 15 o 10 minutos antes de la suspensión del servicio se desconecten los aparatos como televisores, computadoras, microondas para que no se dañen y evitar afecciones por variaciones de voltaje al regresar el suministro.

Además de cargar celulares, linternas y baterías externas (power banks). En cuanto a la comida; se recomienda abrir el refrigerador lo menos posible. Los alimentos suelen mantenerse en buen estado de 4 a 6 horas si la puerta permanece cerrada.

Contacto y reportes

Existe el caso en el que si alguno de los electrodomésticos resulta dañado debido al corte de luz por parte de la CFE, se puede exigir a la comisión el pago como compensación, metiendo un reclamo al respecto.

Para realizar esto se tiene que acudir al Centro de Atención a Clientes de la Comisión Nacional de Electricidad, llenar el formato de reportes indicando los detalles. Sin embargo, esto está sujeto al dictamen resultado de la revisión que hagan los técnicos para evaluar si procede o no.

Para reportar fallas adicionales o buscar seguimiento de casos, el teléfono de la comisión es 071, la aplicación móvil “CFE Contigo”, o también puedes mantenerte al tanto de la cuenta de X (antes Twitter) @CFE_Contigo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR