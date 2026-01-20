Credencial única de salud: Qué es y a quiénes va dirigida

El Gobierno de México anunció la creación de la Credencial Única de Salud, un nuevo documento oficial que busca simplificar y garantizar el acceso a los servicios médicos públicos en todo el país. La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la estrategia para consolidar un sistema de salud universal, en el que la atención médica no dependa de la afiliación a una institución específica.

El anuncio se da en un contexto de transformación del sector salud, con el objetivo de reducir trámites, eliminar barreras administrativas y asegurar que todas las personas puedan recibir atención médica oportuna en cualquier unidad del sistema público. La nueva credencial se perfila como una herramienta clave para unificar servicios y mejorar la coordinación entre instituciones.

Qué es la Credencial Única de Salud y cómo funcionará

La Credencial Única de Salud es un documento de identificación sanitaria que permitirá a las personas acceder a los servicios de salud pública en México sin importar si están afiliadas al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar u otra institución. Su función principal será acreditar el derecho a la atención médica y facilitar la integración de la información clínica de cada paciente en un solo expediente electrónico.

El documento contará con dos modalidades: una tarjeta física y una versión digital. La tarjeta incluirá datos básicos como nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, tipo de sangre y un código de verificación que permitirá identificar rápidamente a la persona dentro del sistema de salud. La versión digital estará disponible a través de una plataforma oficial y permitirá consultar información médica y administrativa desde dispositivos móviles.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la credencial también permitirá identificar la clínica, centro de salud u hospital asignado, así como agilizar la atención en casos de urgencia, evitando la repetición de trámites o la pérdida de información médica relevante.

A quiénes va dirigida y cuáles son sus beneficios

La nueva credencial está dirigida a toda la población que reside en México, sin distinción de edad, condición laboral o afiliación previa a un sistema de seguridad social. Esto incluye tanto a personas con empleo formal como a quienes actualmente no cuentan con acceso regular a servicios médicos.

Entre los principales beneficios destacan el acceso unificado a los servicios de salud pública, la continuidad en los tratamientos médicos aun cuando el paciente cambie de lugar de residencia y la reducción de tiempos de espera derivados de procesos administrativos. Además, la integración de expedientes clínicos busca mejorar la calidad de la atención, al permitir que el personal médico cuente con información completa y actualizada.

Otro de los objetivos es optimizar el uso de recursos públicos, al evitar duplicidades entre instituciones y fortalecer la coordinación del sistema nacional de salud.

Fechas de registro

El proceso de registro para obtener la Credencial Única de Salud iniciará el 2 de marzo de 2026 y se mantendrá activo hasta el 31 de diciembre, para ello, se habilitarán módulos de atención en todo el país, así como un sistema de registro gradual para facilitar el trámite y evitar saturaciones.

Los requisitos contemplados incluyen una identificación oficial con fotografía, la CURP y un comprobante de domicilio. En el caso de menores de edad, será necesario presentar el acta de nacimiento y la identificación de la madre, padre o tutor.

Una vez realizado el registro, las personas recibirán la tarjeta física y podrán activar la versión digital cuando esté disponible.

YC