Profeco revela cómo cargar gasolina de forma inteligente para ahorrar más

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una serie de recomendaciones prácticas para que los automovilistas puedan cargar gasolina de manera más inteligente y, con ello, reducir su gasto cotidiano sin afectar el desempeño de sus vehículos.

De acuerdo con la dependencia, la forma en que se abastece combustible no solo influye en el bolsillo de los conductores, sino también en el rendimiento del motor y en la certeza de recibir exactamente lo que se paga.

La institución explicó que uno de los principales objetivos de estas sugerencias es garantizar que la cantidad de gasolina despachada corresponda de manera precisa con la que se cobra, además de fomentar hábitos que permitan aprovechar mejor cada carga. En un contexto de precios variables, Profeco subraya la importancia de adoptar prácticas que ayuden a optimizar el consumo y a evitar posibles irregularidades en el suministro.

Uno de los consejos centrales es solicitar siempre el combustible por litro y no por una cantidad fija de dinero. Según Profeco, pedir gasolina de esta manera permite una medición más exacta y reduce el riesgo de recibir menos combustible del esperado. Cuando se solicita por monto, pueden presentarse redondeos o variaciones que influyen en la cantidad final que entra al tanque, lo que a la larga se traduce en un mayor gasto para el consumidor.

Cargar gasolina por litro ofrece diversas ventajas

En primer lugar, brinda mayor precisión, ya que el conductor tiene la certeza de que está recibiendo exactamente la cantidad solicitada, sin depender de cálculos automáticos que pueden variar según el precio vigente. Esta modalidad también aporta mayor transparencia y control, pues facilita llevar un registro más claro del consumo y comparar precios entre distintas estaciones de servicio.

Además, Profeco señala que pedir gasolina por litros, preferentemente en cantidades cerradas como múltiplos de 20, puede disminuir la posibilidad de manipulaciones en las bombas despachadoras, de esta forma, se refuerza la confianza en que el combustible entregado corresponde con lo que se pagó, un aspecto clave para la protección de los derechos del consumidor.

Otro de los puntos destacados por la dependencia es elegir el momento adecuado para cargar gasolina y en este sentido, Profeco recomienda hacerlo durante las horas más frescas del día, ya que las temperaturas más bajas reducen la evaporación del combustible. Esto permite que una mayor cantidad de gasolina permanezca en estado líquido y llegue efectivamente al tanque, lo que representa un mejor aprovechamiento del dinero invertido.

Para complementar estas acciones, Profeco pone a disposición de los consumidores la aplicación “Litro x Litro”. Esta herramienta digital permite ubicar las estaciones de servicio con los precios más bajos en cada zona, lo que facilita tomar decisiones informadas antes de cargar combustible. Asimismo, la app ofrece la opción de reportar irregularidades directamente ante la autoridad.

Con estas recomendaciones, Profeco busca que los conductores adopten prácticas sencillas pero efectivas para cuidar su economía, promover un consumo más responsable y fortalecer la transparencia en la venta de gasolina en el país.





