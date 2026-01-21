Sarampión es más contagioso que cualquier enfermedad viral, afirma médico de la UNAM

El titular de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, afirmó que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, superando incluso a otros virus comunes.

Esta enfermedad, que causa un salpullido con manchas rojas grandes y planas y que generalmente se funden entre sí, suele comenzar a manifestarse en la cara y detrás de las orejas, para después extenderse hacia el pecho, la espalda y finalmente, los pies.

El médico cirujano y maestro en Salud Pública, advirtió que los signos y síntomas aparecen de 10 a 14 días después de la exposición al virus y éstos incluyen fiebre, tos seca, goteo de la nariz, dolor de garganta y ojos inflamados. También manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca y en la cara interna de las mejillas.

Según la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud federal , hasta el 14 de enero de 2026 se habían registrado en México seis mil 819 casos confirmados de sarampión , de los cuales 80 correspondieron únicamente a los días 13 y 14 de enero.

En cuanto a la influenza, la dependencia federal reportó mil 194 casos positivos por laboratorio, de los cuales 66.5% correspondieron a H1N1, 20.5% a H3N2, 8% a influenza A y 4.9% a influenza B.

El especialista insiste en la importancia de vacunarse. EFE / ARCHIVO

Hasta ahora, la temporada estacional ha registrado 31 mil 166 casos sospechosos de enfermedad respiratoria viral, incluyendo influenza e infecciones respiratorias agudas graves, en las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral del país. De estos, mil 194 fueron confirmados como influenza (3.8%), con cinco defunciones.

Las entidades con mayor porcentaje de casos confirmados son: Yucatán (23.8%), Ciudad de México (23.4%), Estado de México (7.5%), Quintana Roo (4.3%) y Guerrero (4.2%).

Olaiz Fernández recordó que en el Mega Centro de Vacunación de la UNAM se aplicaron 78 mil dosis para influenza, Covid-19, neumococo y la vacuna triple viral, además de 30 mil dosis específicamente contra sarampión. Varias dependencias universitarias también participaron, alcanzando un total de 120 mil vacunas aplicadas durante la campaña realizada en noviembre de 2025.

Sobre los remedios caseros para enfermedades respiratorias invernales, como influenza estacional y Covid-19, el especialista señaló que estos solo ayudan a aliviar algunos síntomas, pero no curan la enfermedad. Por ello, insistió en la importancia de vacunarse, además de acudir al médico en el momento de presentar sintomas.

Con información de la UNAM.

PH