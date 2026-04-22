La suspensión de clases los últimos viernes de cada mes es un factor característico del calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cada ciclo escolar desde hace años. Esto se debe a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE) por parte de docentes y personal administrativo; sin embargo, la cercanía de la fecha con las recientes vacaciones de Semana Santa pone en duda que el próximo viernes 24 de abril no vaya a haber clases.

¿Hay suspensión de clases el viernes 24 de abril de 2026?

No. El viernes 24 de abril sí habrá clases normales para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

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Aunque comúnmente el último viernes de cada mes se destina al Consejo Técnico Escolar, en esta ocasión abril no tendrá sesión de CTE, debido a que el calendario escolar aún contempla una semana adicional antes de cerrar el mes. Esta decisión ya se había aplicado en ciclos escolares anteriores.

La siguiente sesión del Consejo Técnico Escolar está programada para el viernes 29 de mayo. Esta será la penúltima reunión del ciclo escolar, ya que la última se llevará a cabo en junio.

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar y por qué se suspenden clases?

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es una reunión mensual en la que docentes y directivos analizan el desempeño académico, identifican problemáticas dentro del plantel y definen estrategias para mejorar el aprendizaje.

Estas sesiones se realizan regularmente el último viernes de cada mes, lo que implica la suspensión de clases para los alumnos de educación básica. Sin embargo, no es una regla estricta, ya que depende de la calendarización oficial de la SEP.

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¿Cuál es el próximo día sin clases en México, según la SEP?

La siguiente fecha sin clases está más cerca de lo que muchos piensan. Se trata del viernes 1 de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo.

Este descanso obligatorio generará un puente de tres días, ya que los estudiantes no tendrán clases del viernes 1 al domingo 3 de mayo, retomando actividades el lunes 4.

Pero eso no es todo: apenas un día después, el martes 5 de mayo, nuevamente se suspenderán clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, lo que significa una semana con interrupciones importantes en el calendario escolar.

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MB