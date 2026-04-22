Si un restaurante te exige propina o la incluye sin permiso en la cuenta, no solo puedes negarte: también puede enfrentar multas millonarias y hasta clausura. Profeco recordó que este cobro es voluntario y sancionable en todo México.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia clara a restaurantes, bares, hoteles y negocios turísticos: ningún establecimiento puede obligar al cliente a pagar propina ni fijar un porcentaje automático en la cuenta.

La dependencia recordó que la propina es una gratificación voluntaria por el servicio recibido. Es decir, el consumidor decide si la da, cuánto entrega y en qué momento hacerlo. Cualquier intento por imponerla puede considerarse una práctica abusiva bajo la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), lo que abre la puerta a fuertes sanciones económicas.

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La propina no es obligatoria y no puede venir incluida en la cuenta

Aunque es común dejar un porcentaje adicional al pagar en restaurantes de CDMX, Guadalajara, Monterrey, Cancún o cualquier ciudad del país, la ley establece que la propina no es un cobro obligatorio.

De acuerdo con Profeco, los establecimientos:

No pueden exigir el pago

No pueden incluirla automáticamente en la cuenta

No pueden establecer un monto fijo

No pueden presionar al consumidor para pagarla

Esto se basa en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe prácticas coercitivas, condiciones abusivas o cobros desleales en la prestación de servicios. En términos simples: si te dicen que “el servicio ya viene incluido” sin tu autorización, puedes reclamar.

¿De cuánto es la multa en 2026?

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Las sanciones fueron actualizadas en diciembre de 2025 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que ya aplican nuevos montos para 2026. En el caso de infracciones relacionadas con el artículo 128 de la LFPC, las multas quedaron así:

Mínimo: mil 93 pesos

Máximo: 4 millones 274 mil 960.73 pesos

Pero si el caso se considera grave, los montos suben todavía más. Con base en el artículo 128 BIS, las sanciones actualizadas para 2026 son:

Mínimo: 228 mil 266.96 pesos

Máximo: 6 millones 391 mil 474.56 pesos

Además, la autoridad puede ordenar la clausura total o parcial del negocio hasta por 90 días. No todos los casos reciben la sanción máxima, pero sí existen escenarios donde el castigo puede escalar rápidamente.

El artículo 128 TER señala como casos graves aquellos en los que:

Se afecte a un grupo de consumidores

Exista reincidencia del establecimiento

Se genere engaño o confusión

Se vulneren derechos de forma reiterada

Esto significa que si un restaurante cobra propina obligatoria de forma generalizada a todos sus clientes, o ya había sido denunciado antes, la sanción puede ser mucho mayor. En otras palabras, no se trata solo de una mala práctica: puede convertirse en una falta costosa.

Qué hacer si te quieren obligar a pagar propina

Si al revisar tu ticket notas un cargo no autorizado, Profeco recomienda actuar de inmediato.

Pasos rápidos:

Revisa cuidadosamente la cuenta antes de pagar

Identifica si aparece “servicio”, “propina sugerida” o cargo extra

Solicita la corrección inmediata

Conserva ticket o comprobante

Si se niegan, presenta una queja formal

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Muchos consumidores pagan por presión o por evitar discusiones, pero legalmente no estás obligado. Si el establecimiento insiste en cobrar propina obligatoria, puedes reportarlo directamente ante Profeco.

Canales oficiales:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722

Lada sin costo: 800 468 8722

Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Presencial: en cualquiera de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor

Datos que debes tener:

Nombre o razón social del negocio

Domicilio completo

Relato de los hechos

Ticket o evidencia, si cuentas con ella

En restaurantes de cadenas, cafeterías, bares y hoteles, todavía es común que algunos negocios presenten la propina como si fuera obligatoria. Sin embargo, la ley mexicana es clara: la decisión es del cliente. La Profeco insiste en que pagar propina es un acto voluntario, no una condición para recibir el servicio.

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