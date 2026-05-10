La llegada del mes de mayo siempre emociona a los estudiantes de Educación Básica en México, pues es históricamente conocido por ser el periodo con más suspensiones de clases. Sin embargo, una de las fechas más emblemáticas y esperadas por las familias es el Día de las Madres, lo que lleva a muchos a preguntarse si habrá un fin de semana largo para celebrar a las mamás como se debe.

Ante la constante ola de rumores en redes sociales y grupos de padres, es fundamental aclarar qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo se aplicarán las normativas escolares. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido su postura oficial a través del calendario vigente, despejando cualquier duda sobre la posible suspensión de actividades académicas durante esta importante conmemoración familiar en todo México.

¿Qué dice el calendario de la SEP sobre el 10 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el actual ciclo escolar, el 10 de mayo no está marcado como un día de descanso obligatorio. Además, en este año 2026, la celebración cae exactamente en domingo, por lo que las actividades académicas de la semana no sufren ninguna alteración oficial y los estudiantes deberán cumplir con sus horarios habituales sin interrupciones.

Esto significa que no habrá ningún puente escolar vinculado directamente a esta festividad. Los alumnos deberán asistir a las aulas con total normalidad el viernes 8 de mayo y regresar el lunes 11 de mayo. La autoridad educativa es clara al señalar que las clases no se suspenden, garantizando así la continuidad de los planes de estudio establecidos para las escuelas públicas y privadas del país.

Festejos escolares y lo que dicta la Ley Federal del Trabajo

Aunque no existe una suspensión oficial de labores, muchas escuelas en Guadalajara y el resto del país suelen organizar festivales, presentaciones, bailables o convivios internos. Estas actividades conmemorativas generalmente se programan para el viernes previo al festejo, permitiendo a las comunidades escolares honrar a las madres sin violar las normativas de asistencia.

Por otro lado, en el ámbito laboral, es importante destacar que la Ley Federal del Trabajo tampoco considera esta fecha como un día feriado de descanso obligatorio. Por lo tanto, las jornadas laborales se desarrollarán de manera habitual en todas las empresas, a menos que los empleadores decidan otorgar permisos especiales o medios turnos a las madres trabajadoras como un beneficio interno y voluntario.

¿Qué más puentes están confirmados por la SEP?

A pesar de que el Día de las Madres no genera un fin de semana largo, el mes de mayo de 2026 sí cuenta con otros descansos confirmados. Los estudiantes aún disfrutarán de pausas el Día del Maestro (15 de mayo) y la tradicional sesión del Consejo Técnico Escolar (29 de mayo).

Para que esta celebración no te tome por sorpresa y puedas disfrutar al máximo con tu familia, es vital mantener una comunicación estrecha con las autoridades de tu plantel educativo. Revisa constantemente los avisos oficiales, ya que algunas instituciones podrían realizar ajustes menores en los horarios de entrada o salida exclusivamente durante el día del festival escolar, facilitando la asistencia de los padres.

Las recomendaciones más básicas que podemos darte son:

Lee los avisos de la escuela sobre posibles festivales el viernes 8 de mayo. El tráfico en Guadalajara suele colapsar en estas fechas; sal con tiempo. Adquiere regalos o insumos para convivios escolares con días de anticipación. Pregunta en Recursos Humanos si habrá alguna flexibilidad de horario para las madres.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO