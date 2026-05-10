Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 10 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 47%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Miércoles 13 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Sábado 16 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

