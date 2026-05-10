Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este domingo 10 de mayo determina que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 12 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

