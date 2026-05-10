Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 10 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Martes 12 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa