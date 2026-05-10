Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 10 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

