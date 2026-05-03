Seguramente has notado que tu internet va lento en el peor momento posible y, al buscar soluciones rápidas, te topaste con un consejo muy peculiar y llamativo. Se trata de un truco casero que está rompiendo el internet en las últimas semanas: ¡colocar una simple moneda sobre tu dispositivo de conexión para potenciarlo!

Esta curiosa y alegre tendencia se hizo viral recientemente en plataformas de videos cortos como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios aseguran que este pequeño objeto metálico hace magia. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto, quién lo inventó y cómo funciona exactamente esta supuesta maravilla tecnológica?

La promesa principal de este famoso "hack" es que tu señal inalámbrica se volverá más rápida, estable y potente casi de inmediato, ¡y sin gastar un solo peso extra! Sin embargo, ¿qué tan real es? En esta nota te decimos los detalles.

¿Para qué sirve realmente este truco casero?

Quienes defienden fervientemente esta práctica afirman que el metal de la moneda actúa como una especie de antena adicional para el Wi-Fi de tu hogar. Según esta popular teoría, el material conductor ayuda a amplificar las ondas electromagnéticas, permitiendo que la señal llegue a los rincones más alejados de tu casa.

Otra explicación mucho más terrenal y lógica tiene que ver exclusivamente con el peso físico del dispositivo que te entrega tu compañía de internet. Muchos módems actuales son tan ligeros y frágiles que la simple tensión de los cables traseros termina moviéndolos o tirándolos al suelo constantemente.

En este sentido práctico, la moneda simplemente añade un peso extra en la parte superior que mantiene el equipo firme y estable en su lugar designado. Al evitar que el aparato se mueva con el viento o los tirones, se previenen pequeñas desconexiones físicas de los cables de red, lo que da la ilusión de una mejora.

No obstante, los ingenieros y expertos en telecomunicaciones tienen una opinión muy diferente y contundente sobre este fenómeno masivo de internet. La cruda realidad es que la ciencia detrás de las redes inalámbricas modernas no funciona con "magia" metálica ni con remedios caseros improvisados.

El peligro oculto para tu conexión

Los profesionales advierten claramente que una moneda común no tiene el tamaño, el diseño ni la forma para mejorar la banda de 5 GHz o la de 2.4 GHz. De hecho, colocar objetos de metal cerca de las antenas transmisoras puede generar interferencias indeseadas que empeorarán tu experiencia de navegación.

Además de ser inútil para la señal, existe un riesgo físico muy real y peligroso que podría arruinar tu equipo por completo en cuestión de horas. La gran mayoría de los enrutadores modernos tienen rejillas de ventilación en la parte superior para disipar el calor y evitar el sobrecalentamiento.

Si tapas accidentalmente estas salidas de aire vitales con una moneda, el calor se acumulará rápidamente en el interior de los componentes electrónicos. Esto provocará, en el mejor de los casos, que tu internet se vuelva aún más lento, o en el peor, que el aparato se queme definitivamente.

Peor aún, si la moneda llega a deslizarse por las ranuras de ventilación y cae directamente dentro de la placa base, provocará un cortocircuito fulminante. Esto te dejará sin conexión en toda tu casa de forma permanente y, muy probablemente, tendrás que pagarle a tu proveedor por un equipo nuevo.

Recomendaciones rápidas para mejorar tu internet de verdad

Si vives en Guadalajara, Zapopan o en cualquier otra parte de Jalisco, sabes lo frustrante que es perder la señal a mitad de una película o videollamada. Por eso, es momento de olvidar las monedas mágicas y comenzar a aplicar estos consejos técnicos que sí están comprobados por los expertos.

Para que no sufras más interrupciones y disfrutes al máximo, aquí tienes los mejores tips rápidos y efectivos para optimizar tu red doméstica hoy mismo:

Ubícalo en el centro: Pon tu módem en un lugar alto y céntrico de tu casa, libre de obstáculos. Aléjalo de interferencias: Evita paredes gruesas, espejos grandes y electrodomésticos como el microondas. Usa repetidores oficiales: Si tu casa es muy grande, invierte en un buen sistema Mesh o extensores de señal certificados.

Recuerda que la posición física de las antenas también es un factor clave para que la señal llegue con fuerza a tu Smart TV o consola de videojuegos. Si tu equipo tiene dos antenas externas, los técnicos recomiendan colocar una en posición vertical y la otra en posición horizontal para maximizar la cobertura espacial.

Mantener el firmware de tu dispositivo siempre actualizado es otro paso fundamental de seguridad y rendimiento que muchos usuarios suelen olvidar por completo. Asimismo, realizar un reinicio preventivo desconectando el aparato de la corriente una vez al mes ayuda a limpiar la memoria caché y agilizar los procesos internos.

En conclusión, aunque los trucos virales de redes sociales parezcan inofensivos, económicos y muy divertidos de intentar, siempre es mucho mejor confiar en la tecnología comprobada. Cuida tus dispositivos electrónicos, sigue las recomendaciones del fabricante y disfruta de una navegación rápida y segura sin poner en riesgo tu valioso equipo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO