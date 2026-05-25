SEP: ¿Habrá clases el próximo 29 de mayo?

Nos encontramos a finales de mayo y la incertidumbre ha comenzado a crecer en miles de padres de familia que se preguntan si sus hijos tendrán que asistir a clases o si el mundial traerá consigo un nuevo descanso antes del final del ciclo 2025-2026.

La confusión parte de que se trata de uno de los fines de semana largos antes de las vacaciones de verano. Además, también surgieron dudas sobre un posible descanso por el inicio del Mundial 2026, habiendo aclarado el tema de forma oficial.

¿Habrá suspensión de clases a finales de mayo?

Sí, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el próximo viernes 29 de mayo los estudiantes de educación básica no asistirán a clases.

Ese día, las aulas de escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo permanecerán vacías debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una actividad obligatoria para maestros y directivos que se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Por ello, miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo en la recta final del ciclo escolar. Después de esta fecha, únicamente quedará otra suspensión oficial: el viernes 26 de junio, día en que se realizará la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar de este ciclo lectivo.

¿Habrá clases el 11 de junio por el Mundial 2026?

Aunque en los últimos días comenzó a circular información sobre una supuesta suspensión de clases el próximo 11 de junio debido a la inauguración del Mundial 2026, torneo en el que México será sede del partido inaugural, la SEP no contempla ningún descanso para esa fecha, por lo que sí habrá clases normales en escuelas de educación básica.

El calendario escolar establece que el Ciclo Escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el próximo 15 de julio de 2026. Aunque anteriormente se había planteado adelantar el fin de clases al 5 de junio, esa decisión fue revocada posteriormente por el Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum.

TG