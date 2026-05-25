Mundial 2026: De esta forma se prepara el IMSS para responder ante riesgos durante los partidos

El evento de futbol más grande del mundo está por llegar, trayendo a miles de turistas y dando pie a grandes aglomeraciones de personas, ante esta situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha afirmado estar preparado para responder con eficacia ante cualquier situación de riesgo emergente de salud motivada por la Copa mundial de Futbol FIFA 2026.

El organismo ha llevado acabo labores de preparación institucional, coordinación intersectorial y el fortalecimiento permanente de la vigilancia epidemiológica con prioridad en la protección de la salud pública y la seguridad sanitaria de la población.

"El IMSS no está esperando a que ocurra una contingencia para reaccionar. Estamos fortaleciendo desde ahora nuestras capacidades para anticiparnos a riesgos. Estamos articulando nuestros recursos, homologando procedimientos para asegurar una respuesta oportuna, segura y sobre todo coordinada", dijo.

Profesionales capacitados en salud

Explicó que a la fecha, el Seguro Social ha llevado a cabo 10 eventos de capacitación y entrenamiento a nivel nacional, con mil 301 profesionales de la salud capacitados, seis guías operativas socializadas, así como 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) capacitadas.

Al respecto, Alvarado González enfatizó que este esfuerzo ha permitido ampliar rápidamente la cobertura institucional y acelerar la homologación de criterios operativos en las unidades médicas.

"El IMSS se ha preparado de manera seria, estructurada y anticipatoria no sólo para responder a los retos específicos de esta Copa Mundial FIFA 2026 sino para dejar capacidades instaladas que fortalezcan a nuestras unidades médicas frente a emergencias en salud y desastres en cualquier momento", expresó.

Acciones contra el ébola en México

Sobre los recientes brotes de la especie Bundibugyo del virus del ébola registrados en la República Democrática del Congo y Uganda, y la alerta emitida por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el IMSS aseguró que mantiene una vigilancia basada en riesgo y sin estigmatizar a la población.

En ese tenor, Adriana Josefina Toriz Saldaña, titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, puntualizó que para considerar casos sospechosos de este virus el protocolo contempla en realizar una búsqueda intencionada de antecedentes de viaje, identificación temprana de síntomas compatibles, aislamiento inmediato, notificación inmediata a nivel técnico superior y coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes.

"Durante este periodo, es importante que el instituto mantenga y refuerce las acciones ante la identificación de cualquier caso sospechoso, la notificación inmediata y el aislamiento preventivo. Se mantienen acciones de protección del personal de salud reforzando el uso de equipo de protección, el estudio y seguimiento de los contactos, así como una coordinación para el diagnóstico confirmatorio", expuso.

¿Qué hacer ante la presencia del virus?

Indicó que el IMSS cuenta con protocolos establecidos de actuación y preparación; el proceso inicia ante la sospecha clínico-epidemiológica con presencia de fiebre súbita mayor de 38.6 grados centígrados, síntomas compatibles, antecedente de viaje o contacto epidemiológico durante los 21 días previos.

Por ello, Toriz Saldaña puso a disposición de la población en general el teléfono 55 5337 1845 de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Secretaría de Salud para brindar orientación sobre la presencia de este virus.

"El IMSS reafirma su compromiso con la protección de la salud de la población derechohabiente y de quienes visiten nuestro país. La vigilancia epidemiológica continúa siendo una pieza clave para garantizar eventos internacionales seguros, mediante detección oportuna, respuesta coordinada y continuidad de los servicios de salud", concluyó.

TG