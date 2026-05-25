Lunes, 25 de Mayo 2026

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Módulos fijos para tramitar la licencia de conducir en CDMX

Conductores capitalinos deberán agendar cita en línea y presentar documentación vigente para obtener o renovar su licencia

Por: El Informador

CDMX cuenta con módulos fijos para tramitar la licencia de conducir; revisa ubicaciones, requisitos y costos actualizados en 2026. SUN/ ARCHIVO.

CDMX cuenta con módulos fijos para tramitar la licencia de conducir; revisa ubicaciones, requisitos y costos actualizados en 2026. SUN/ ARCHIVO.

Las personas que necesiten tramitar o renovar su licencia de conducir en la Ciudad de México durante 2026 pueden acudir a distintos módulos fijos habilitados por la Secretaría de Movilidad (Semovi), además de realizar el proceso mediante cita previa en línea.

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Actualmente, la CDMX cuenta con varios puntos permanentes de atención distribuidos en distintas alcaldías para facilitar el acceso al trámite.

¿Dónde están los módulos fijos?

Los módulos fijos disponibles para realizar el trámite son:

  • Módulo Central Insurgentes — Avenida Insurgentes Sur #263, planta baja, colonia Roma Norte.
  • Módulo División del Norte — Avenida Municipio Libre #314, colonia Emperadores.
  • Módulo Galerías Plaza de las Estrellas — Circuito Interior Melchor Ocampo #193, local J24, primer piso, colonia Verónica Anzures.
  • Módulo de agencias y licencias — Avenida Insurgentes Sur #263, primer piso, colonia Roma Norte.

Requisitos para tramitar la licencia

Para obtener la licencia en la capital del país, las autoridades solicitan identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, línea de captura pagada y la cita impresa generada desde el portal de Semovi. También es obligatorio contar con una cuenta Llave CDMX para ingresar al sistema digital.

En caso de tramitar la licencia por primera vez, los solicitantes deberán aprobar un examen de conocimientos viales. La dependencia capitalina recordó que todos los documentos deben presentarse en original, vigentes y legibles.

Costos vigentes en 2026

La licencia permanente tipo A tiene un costo de mil 500 pesos, mientras que la licencia tipo A con vigencia de tres años cuesta mil 142 pesos. En el caso de motociclistas, la licencia A1 tiene un precio de 572 pesos.

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El trámite debe iniciarse mediante el sistema de citas en línea de Semovi, donde los usuarios deberán ingresar con su cuenta Llave CDMX o crear una para continuar con el procedimiento.

SV

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