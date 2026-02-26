Elon Musk reacciona a amago de demanda de Sheinbaum

El pasado martes, durante la conferencia "Mañanera del Pueblo", Claudia Sheinbaum afirmó que se está considerando tomar acciones legales contra Elon Musk, luego de que el magnate tecnológico señalara en un tuit de X que la Presidenta de México recibe órdenes del crimen organizado.

El estadounidense remarcó que la Presidenta "sólo repite lo que le dicen sus jefes del cartel". Esto a unos días del operativo de seguridad implementado en Tapalpa que derivó en la captura y posterior abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Al respecto, Sheinbaum rechazó las acusaciones y reveló que su equipo legal analiza qué tipo de acciones tomar. "Lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad", declaró la Mandataria durante la conferencia diaria en donde también aprovechó para calificar de absurdas las versiones que indican que México es un "nargogobierno".

"Si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más, ¿no? Entonces, se caen por sí solo todas estas (declaraciones). Ya no saben ni qué inventar", concluyó Sheinbaum.

El amago de demanda o de toma de acciones legales llegó a Elon Musk a través de un tuit del usuario @captive_dreamer que compartió un clip de la conferencia en la que Sheinbaum revela las posibles acciones legales que se tomarían en contra de Musk. El usuario con 79 mil seguidores escribió: "Está haciendo más cosas en contra de Musk que contra los cárteles".

El tuit fue citado por Elon Musk quien así reaccionó a las declaraciones de Sheinbaum: "Ella está 'violando mis derechos humanos'", frase decorada con un emoji risueño luego de que las declaraciones hacen referencia a una supuesta decisión de no combatir al crimen organizado para no violar los derechos humanos de las personas.

OB