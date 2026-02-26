Febrero agoniza y marzo se asoma. El tercer mes del año trae consigo una serie de efemérides.

El mes de marzo viene en conjunto con varias celebraciones y conmemoraciones; si quieres saber algunos de los sucesos importantes de hace unos años o los días conmemorativos, aquí te dejamos toda la información.

Efemérides del mes de marzo

1 de marzo

1854: Se proclama el Plan de Ayutla.

2 de marzo

1829: Muere Josefa Ortiz de Domínguez.

1959: Primera transmisión oficial del Canal 11.

3 de marzo

1869: Se funda el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo (UAEH).

1935: Se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

4 de marzo

1813: Toma posesión Félix María Calleja como virrey de la Nueva España.

5 de marzo

1970: Entra en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP).

Día Mundial de la Eficiencia Energética.

6 de marzo

1877: Se funda el Observatorio Astronómico Nacional.

7 de marzo

1943: Se funda el Centro Cultural Universitario (CCU).

8 de marzo

Día Internacional de la Mujer.

9 de marzo

1839: Se firma el tratado de paz entre México y Francia.

1923: Se crea la Confederación Nacional Agraria.

10 de marzo

1911: Emiliano Zapata se levanta en armas para secundar a Francisco I. Madero.

11 de marzo

1916: Venustiano Carranza fue elegido como primer jefe del Ejército Constitucionalista.

2011: Se instaura el "Premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer".

12 de marzo

1865: Se expide circular donde se ordena que los cementerios de la iglesia pasen a jurisdicción civil.

13 de marzo

1325: Se funda la Gran Tenochtitlan.

14 de marzo

1858: Se aprisiona a Benito Juárez.

15 de marzo

Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

16 de marzo

2006: Se inaugura la Biblioteca José Vasconcelos en Buenavista.

17 de marzo

1821: Se publica el Plan de Iguala.

18 de marzo

1938: Se declara por Lázaro Cárdenas la expropiación petrolera en México.

19 de marzo

1959: Se inauguran las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco.

20 de marzo

1911: Nació Alfonso García Robles.

21 de marzo

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

1806: Nace Benito Juárez.

22 de marzo

Día Mundial del Agua.

23 de marzo

Día Meteorológico Mundial.

1994: Fue asesinado Luis Donaldo Colosio.

24 de marzo

Día Mundial de la Tuberculosis.

25 de marzo

1825: Se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

26 de marzo

1913: Se promulga el Plan de Guadalupe, escrito por Venustiano Carranza.

27 de marzo

Día del trabajador universitario

1946: Se inaugura la Escuela Normal Superior.

28 de marzo

1977: México reanuda relaciones diplomáticas con España.

29 de marzo

1732: Se acuñó por primera vez en nuestro país la moneda redonda con armas reales.

1933: Se aprueba la prohibición de la reelección para presidente de la república y gobernadores de los estados.

30 de marzo

1823: Sale desterrado el emperador de México, Agustín de Iturbide.

1938: Se funda el Partido de la Revolución Mexicana.

31 de marzo

1914: Nace Octavio Paz.

