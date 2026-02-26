Febrero agoniza y marzo se asoma. El tercer mes del año trae consigo una serie de efemérides. El mes de marzo viene en conjunto con varias celebraciones y conmemoraciones; si quieres saber algunos de los sucesos importantes de hace unos años o los días conmemorativos, aquí te dejamos toda la información.1 de marzo1854: Se proclama el Plan de Ayutla.2 de marzo1829: Muere Josefa Ortiz de Domínguez. 1959: Primera transmisión oficial del Canal 11.3 de marzo1869: Se funda el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo (UAEH). 1935: Se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).4 de marzo1813: Toma posesión Félix María Calleja como virrey de la Nueva España.5 de marzo1970: Entra en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP). Día Mundial de la Eficiencia Energética.6 de marzo1877: Se funda el Observatorio Astronómico Nacional.7 de marzo1943: Se funda el Centro Cultural Universitario (CCU).8 de marzoDía Internacional de la Mujer.9 de marzo1839: Se firma el tratado de paz entre México y Francia. 1923: Se crea la Confederación Nacional Agraria.10 de marzo1911: Emiliano Zapata se levanta en armas para secundar a Francisco I. Madero.11 de marzo1916: Venustiano Carranza fue elegido como primer jefe del Ejército Constitucionalista. 2011: Se instaura el "Premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer".12 de marzo1865: Se expide circular donde se ordena que los cementerios de la iglesia pasen a jurisdicción civil.13 de marzo1325: Se funda la Gran Tenochtitlan.14 de marzo1858: Se aprisiona a Benito Juárez.15 de marzoDía Mundial de los Derechos del Consumidor.16 de marzo2006: Se inaugura la Biblioteca José Vasconcelos en Buenavista.17 de marzo1821: Se publica el Plan de Iguala.18 de marzo1938: Se declara por Lázaro Cárdenas la expropiación petrolera en México.19 de marzo1959: Se inauguran las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco.20 de marzo1911: Nació Alfonso García Robles.21 de marzoDía Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 1806: Nace Benito Juárez.22 de marzoDía Mundial del Agua.23 de marzoDía Meteorológico Mundial. 1994: Fue asesinado Luis Donaldo Colosio.24 de marzoDía Mundial de la Tuberculosis.25 de marzo1825: Se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación.26 de marzo1913: Se promulga el Plan de Guadalupe, escrito por Venustiano Carranza.27 de marzoDía del trabajador universitario 1946: Se inaugura la Escuela Normal Superior.28 de marzo1977: México reanuda relaciones diplomáticas con España.29 de marzo1732: Se acuñó por primera vez en nuestro país la moneda redonda con armas reales. 1933: Se aprueba la prohibición de la reelección para presidente de la república y gobernadores de los estados.30 de marzo1823: Sale desterrado el emperador de México, Agustín de Iturbide. 1938: Se funda el Partido de la Revolución Mexicana.31 de marzo1914: Nace Octavio Paz.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA