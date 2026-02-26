¿Qué le pasó a las primeras Tarascas de Morelia?

Hablar de Morelia es hablar de su arquitectura colonial, de su enorme Catedral, de sus callecitas rodeadas de edificios del siglo XVII y XVIII y, por supuesto, de la mítica fuente de las Tarascas y del misterio que las rodea, en esta nota te lo revelamos.

De acuerdo con el historiador Hiram Padilla Rizo, la escultura original fue colocada en agosto de 1931; decimos "original" porque décadas más tarde, en 1965, el ayuntamiento de la ciudad las mandó a quitar sin razón aparente.

En aquel entonces, eran conocidas por la gente como "Las Indias", pues, la escultura mostraba a tres mujeres purépechas arrodilladas, con el torso descubierto y sosteniendo una canasta de alimentos tradicionales sobre sus cabezas.

En realidad, las Tarascas representan a tres princesas purépechas de la oralidad prehispánica; Tzetzangari, Atzimba y Eréndira. La escultura original, realizada por Antonio Silva Díaz, fue labrada “con materiales como varilla de fierro, grava, cemento, barro y pintura”.

¿Qué le sucedió a las primeras Tarascas de Morelia?

Tomando como base las leyendas y, una más que evidente falta de registro histórico acerca del retiro de las tres mujeres. Se dice que fueron quitadas tras la visita del presidente mexicano, Adolfo López Mateos, allá por el año de 1964, en compañía de la Primera Dama, Eva Sámano Bishop, quien, según rumores, al mirar la escultura lanzó un escueto:

"Qué fea fuente".

Cierto es que, tras su retiro y, durante años, se dijo que las Tarascas originales habían ido a parar a la residencia de algún político michoacano, o que las habían mandado por mar hasta España, que incluso estaban en Argentina.

Sin embargo, la realidad es un poco menos fantasiosa pues, las mujeres de barro fueron dejadas en el abandonado Nuevo Recinto Ferial y el Hospital Regional 1 del IMSS, en Morelia. Un hogar deprimente, señalan los historiadores originarios de allí.

Las segundas Tarascas fueron instaladas el 18 de mayo de 1984, tras una ola de disgusto colectivo. Las nuevas mujeres son más grandes que sus antecesoras, y están esculpidas en bronce de las manos del artista José Luis Padilla Retana.

“Como dato interesante, se utilizó a una mujer de la isla de Yunuén como modelo para el rostro”, señala Rizo, quien añade que para variar, se desconoce el nombre de esta mujer.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

