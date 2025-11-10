SEP: ¿Dónde hay suspensión de clases por el frente frío 13?

La entrada del frente frío 13 al país este fin de semana, provocó un descenso de temperatura en el norte, centro y oriente de México, aseguró el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Ante esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó Puestos de Mando en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo para coordinar acciones de prevención y atención ante las lluvias y el descenso de temperaturas.Las instituciones educativas también anunciaron medidas preventivas para salvaguardar la salud de los estudiantes, permitiendo que se suspendan actividades durante días de frío extremo.La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que debido a las bajas temperaturas que se registran en el estado de Puebla debido al frente frío número 13, se suspenden las clases en 14 mil 789 escuelas de todos los niveles educativos.Por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, centros educativos de la Sierra Norte, Nororiental, en los valles de Serdán y de Atlixco, así como en la Mixteca y en la zona Angelópolis, suspenden sus actividades.La SEP anunció que desde hoy lunes 10 de noviembre y el servicio se reactivará el martes 11 de noviembre.Asimismo, el martes 11 de noviembre continuarán en suspensión de clases escuelas de las sierras Norte y Nororiental, las clases serán reanudadas de manera presencial el miércoles 12 de noviembre, en el horario habitual.La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que debido a las condiciones climáticas presentadas en el estado y que persistirá en los próximos días, este lunes 10 de noviembre se suspenden las actividades en todos los niveles educativos.Estos son los municipios en los que están suspendidas las labores hoy lunes 10 de noviembre:Acaxochitlán Agua Blanca Atlapexco Calnali Cardonal Chapulhuacán Eloxochitlán Huautla Huazalingo Huehuetla Huejutla Jacala Jaltocán Juárez Hidalgo La Misión Lolotla Metztitlán Molango Nicolás Flores Pacula Pisaflores San Agustín Metzquititlán San Bartolo Tutotepec San Felipe Orizatlán Tenango de Doria Tepehuacán de Guerrero Tianguistengo Tlahuiltepa Tlanchinol Xochiatipan Xochicoatlán Yahualica Zacualtipán ZimapanLa SEP precisó que las actividades se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas no representen un riesgo y siguiendo las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV