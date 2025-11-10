La audiencia del narcotraficante Joaquín Guzmán López, líder de Los Chapitos e hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue aplazada del 13 de noviembre al 1 de diciembre.

La juez que supervisa el caso, Sharon Johnson Coleman, indicó en un documento publicado este lunes que vuelve a posponer la vista para Guzmán, que habría tenido lugar este jueves en un tribunal federal de Chicago.

Esta es la tercera vez que se pospone esta audiencia, que ya se aplazó del 15 de julio al 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 13 de noviembre.

El pasado mes de julio, Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de "El Chapo" y hermano de Joaquín, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

Del mismo modo, en agosto el narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.

