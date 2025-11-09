Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su pago mañana lunes 10 de noviembre?

A inicios del mes de noviembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, difundió a través de su cuenta oficial de X, el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar.Este calendario de pagos corresponde al bimestre noviembre-diciembre de 2025.Según la información difundida por la propia secretaria, la dispersión de pagos se realiza desde el pasado lunes 3 y hasta el 27 de noviembre para todos los programas del Bienestar, entre los que se encuentran:La titular de la Secretaría del Bienestar, recordó en su publicación, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.De acuerdo con el calendario compartido, mañana lunes 10 de noviembre reciben su depósito las y los beneficiarios que inicien su primer apellido con la letra "G".Recuerda que no es necesario retirar tus recursos el mismo día del depósito, pues permanecen seguros en tu cuenta.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV