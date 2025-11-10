Pensión Mujeres Bienestar: esta es la fecha límite para recoger la tarjeta

Como es bien sabido, la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en la Ciudad de México (CDMX), está a nada de terminar, si es que todavía no estabas enterada, es importantísimo que corrobores si la Secretaría del Bienestar te hizo envío de algún correo para confirmar la fecha y sede de los Módulos del Bienestar que permanecen abiertos. Si es que no, en esta nota encontrarás los detalles de la fecha límite.

¿Cuándo será la fecha límite para recoger la tarjeta Mujeres Bienestar?

Todas las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en la Pensión durante agosto, debieron recibir un mensaje de texto con los detalles puntuales de dónde, cuándo y a qué hora, recibir el plástico. Recordemos que la fecha original de entrega de tarjetas era hasta el pasado 7 de noviembre, sin embargo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, extiendo la dispersión hasta este lunes, 10 de noviembre.

Muy a diferencia de la Pensión para Adultos Mayores, este apoyo no precisa de un orden alfabético, sino de acuerdo a todo lo proporcionado por la Secretaría del Bienestar. Además, cabe resaltar que las beneficiarias deberán presentar los siguientes documentos:

Comprobante de trámite (el talón morado que recibiste al hacer tu registro).

Identificación oficial vigente en original y copias

Recuerda que los módulos del Bienestar por alcaldía son los siguientes:

Álvaro Obregón: Calle Lomas de Plateros 358, colonia Merced Gómez, CP 1600

Calle Lomas de Plateros 358, colonia Merced Gómez, CP 1600 Azcapotzalco: Calle Castilla Oriente S/N, colonia Centro de Azcapotzalco, CP 2000

Calle Castilla Oriente S/N, colonia Centro de Azcapotzalco, CP 2000 Benito Juárez: Eje Vial 7 Sur 402, colonia San Andrés Tetepilco. CP 9440

Eje Vial 7 Sur 402, colonia San Andrés Tetepilco. CP 9440 Coyoacán: Calle Tepetlapa S/N, colonia Alianza Popular Revolucionaria, CP 4800

Calle Tepetlapa S/N, colonia Alianza Popular Revolucionaria, CP 4800 Cuajimalpa: Av. Juárez S/N, colonia Cuajimalpa, CP 5000

Av. Juárez S/N, colonia Cuajimalpa, CP 5000 Cuauhtémoc: Calle Tres Guerra 37, colonia Centro (Área 9), CP 6090

Calle Tres Guerra 37, colonia Centro (Área 9), CP 6090 Gustavo A. Madero 1: Calle 5 de Febrero S/N, colonia Villa Gustavo A. Madero, CP 7050

Calle 5 de Febrero S/N, colonia Villa Gustavo A. Madero, CP 7050 Gustavo A. Madero 2: Calle Estado de México S/N, colonia Loma la Palma, CP 7160

Calle Estado de México S/N, colonia Loma la Palma, CP 7160 Iztacalco: Calle Raíz del Agua S/N (en la Plaza), colonia Infonavit Iztacalco, CP 8900

Calle Raíz del Agua S/N (en la Plaza), colonia Infonavit Iztacalco, CP 8900 Iztapalapa 1: Calle Aldama S/N (explanada de la alcaldía), Barrio de San Lucas, CP 9000

Calle Aldama S/N (explanada de la alcaldía), Barrio de San Lucas, CP 9000 Iztapalapa 2: Avenida 71 S/N (Deportivo), colonia Santa Cruz Meyehualco, CP 9290

Avenida 71 S/N (Deportivo), colonia Santa Cruz Meyehualco, CP 9290 Magdalena Contreras: Avenida Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice, CP 10200

Avenida Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice, CP 10200 Miguel Hidalgo: Calle Calzada Chivatito 160, colonia Anáhuac I Sección, CP 11320

Calle Calzada Chivatito 160, colonia Anáhuac I Sección, CP 11320 Milpa Alta: Calle Avenida México S/N (Explanada), colonia Villa Milpa Alta Centro, CP 12000

Calle Avenida México S/N (Explanada), colonia Villa Milpa Alta Centro, CP 12000 Tláhuac: Peatonal Andador Cuitláhuac S/N, barrio San Mateo, CP 13040

Peatonal Andador Cuitláhuac S/N, barrio San Mateo, CP 13040 Tlalpan: Calle José María Morelos 70, colonia Tlalpan Centro, CP 14000

Calle José María Morelos 70, colonia Tlalpan Centro, CP 14000 Venustiano Carranza: Lázaro Pavia S/N, colonia Jardín Balbuena, CP 15900

Lázaro Pavia S/N, colonia Jardín Balbuena, CP 15900 Xochimilco: Calle 16 de septiembre S/N, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, CP 16200

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

