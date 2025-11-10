Pensión Mujeres Bienestar: esta es la fecha límite para recoger la tarjeta

Como es bien sabido, la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en la Ciudad de México (CDMX), está a nada de terminar, si es que todavía no estabas enterada, es importantísimo que corrobores si la Secretaría del Bienestar te hizo envío de algún correo para confirmar la fecha y sede de los Módulos del Bienestar que permanecen abiertos. Si es que no, en esta nota encontrarás los detalles de la fecha límite.Todas las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en la Pensión durante agosto, debieron recibir un mensaje de texto con los detalles puntuales de dónde, cuándo y a qué hora, recibir el plástico. Recordemos que la fecha original de entrega de tarjetas era hasta el pasado 7 de noviembre, sin embargo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, extiendo la dispersión hasta este lunes, 10 de noviembre. Muy a diferencia de la Pensión para Adultos Mayores, este apoyo no precisa de un orden alfabético, sino de acuerdo a todo lo proporcionado por la Secretaría del Bienestar. Además, cabe resaltar que las beneficiarias deberán presentar los siguientes documentos:Recuerda que los módulos del Bienestar por alcaldía son los siguientes:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO