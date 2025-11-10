Lunes, 10 de Noviembre 2025

Pensión Mujeres Bienestar: esta es la fecha límite para recoger la tarjeta

Cabe recordar que el último día de entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar se había acordado para el pasado 7 de noviembre

Por: El Informador

El pago de la Pensión del Bienestar se realiza solo a través de la tarjeta del Bienestar o en ventanillas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como es bien sabido, la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en la Ciudad de México (CDMX), está a nada de terminar, si es que todavía no estabas enterada, es importantísimo que corrobores si la Secretaría del Bienestar te hizo envío de algún correo para confirmar la fecha y sede de los Módulos del Bienestar que permanecen abiertos. Si es que no, en esta nota encontrarás los detalles de la fecha límite.

¿Cuándo será la fecha límite para recoger la tarjeta Mujeres Bienestar?

Todas las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en la Pensión durante agosto, debieron recibir un mensaje de texto con los detalles puntuales de dónde, cuándo y a qué hora, recibir el plástico. Recordemos que la fecha original de entrega de tarjetas era hasta el pasado 7 de noviembre, sin embargo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, extiendo la dispersión hasta este lunes, 10 de noviembre. 

Muy a diferencia de la Pensión para Adultos Mayores, este apoyo no precisa de un orden alfabético, sino de acuerdo a todo lo proporcionado por la Secretaría del Bienestar.  Además, cabe resaltar que las beneficiarias deberán presentar los siguientes documentos:

  • Comprobante de trámite (el talón morado que recibiste al hacer tu registro).
  • Identificación oficial vigente en original y copias

Recuerda que los módulos del Bienestar por alcaldía son los siguientes:

  • Álvaro Obregón: Calle Lomas de Plateros 358, colonia Merced Gómez, CP 1600
  • Azcapotzalco: Calle Castilla Oriente S/N, colonia Centro de Azcapotzalco, CP 2000
  • Benito Juárez: Eje Vial 7 Sur 402, colonia San Andrés Tetepilco. CP 9440
  • Coyoacán: Calle Tepetlapa S/N, colonia Alianza Popular Revolucionaria, CP 4800
  • Cuajimalpa: Av. Juárez S/N, colonia Cuajimalpa, CP 5000
  • Cuauhtémoc: Calle Tres Guerra 37, colonia Centro (Área 9), CP 6090
  • Gustavo A. Madero 1: Calle 5 de Febrero S/N, colonia Villa Gustavo A. Madero, CP 7050
  • Gustavo A. Madero 2: Calle Estado de México S/N, colonia Loma la Palma, CP 7160
  • Iztacalco: Calle Raíz del Agua S/N (en la Plaza), colonia Infonavit Iztacalco, CP 8900
  • Iztapalapa 1: Calle Aldama S/N (explanada de la alcaldía), Barrio de San Lucas, CP 9000
  • Iztapalapa 2: Avenida 71 S/N (Deportivo), colonia Santa Cruz Meyehualco, CP 9290
  • Magdalena Contreras: Avenida Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice, CP 10200
  • Miguel Hidalgo: Calle Calzada Chivatito 160, colonia Anáhuac I Sección, CP 11320
  • Milpa Alta: Calle Avenida México S/N (Explanada), colonia Villa Milpa Alta Centro, CP 12000
  • Tláhuac: Peatonal Andador Cuitláhuac S/N, barrio San Mateo, CP 13040
  • Tlalpan: Calle José María Morelos 70, colonia Tlalpan Centro, CP 14000
  • Venustiano Carranza: Lázaro Pavia S/N, colonia Jardín Balbuena, CP 15900
  • Xochimilco: Calle 16 de septiembre S/N, pueblo Santiago Tepalcatlalpan, CP 16200

