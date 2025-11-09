Pensión Mujeres Bienestar: Apellidos que cobran la semana del 10 al 14 de noviembre

A inicios de este mes de noviembre, a través de su cuenta oficial de X, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, difundió el calendario oficial de pagos de los programas para el Bienestar, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Los depósitos de acuerdo con la información, comenzaron desde el pasado 3 y terminarán hasta el 27 de noviembre para todos los siguientes programas:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Para el caso la Pensión Mujeres Bienestar, así como los programas mencionados, la semana del 10 al 14 de noviembre recibirán su pago de la siguiente manera:

Lunes 10: “G”

Martes 11: “G”

Miécoles 12: "H", "I", "J", “K”

Jueves 13: “L”

Viernes 14: “M”

ESPECIAL

Ariadna Montiel recuerda que el día de la letra de tu apellido estarán disponibles tus recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Recuerda que no es necesario retirar tus recursos el mismo día del depósito, pues permanecen seguros en tu cuenta.

MV