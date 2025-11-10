Autopista México-Puebla tendrá cierre por obras en estas fechas

Si durante esta semana planeas viajar de la Ciudad de México a Puebla o viceversa, te recomendamos tomar tus debidas precauciones, pues habrá cierres en la autopista debido a obras en curso. Entérate a continuación.Este lunes, a través de sus redes sociales oficiales, la Secretaría de Infraestructura informó que habrá cierres viales temporales, a lo largo de esta semana.En su comunicado, la Secretaría detalla que este cierre vial ocurrirá desde este lunes 10 al viernes 14 de noviembre. Asimismo, especifica que se cerrarán 2 carriles de ambos sentidos, en la autopista México-Puebla, específicamente entre Río Atoyac y la estación de la Guardia Nacional de Puebla.Se informa, además, que el gobierno de Puebla realizará trabajos de imagen urbana en el camellón.Se insta a los ciudadanos de ambas localidades a tener paciencia, pues el cierre será temporal, y en razón de un gran beneficio. También se animó a los conductores a tomar las precauciones pertinentes para evitar retrasos o inconvenientes en sus trayectos.Este se suma a otros lugares en los que la vialidad se ha visto afectada, tanto en las carreteras y autopistas, como dentro de las ciudades mencionadas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL