SEP: ¿Cuándo regresan a clases los alumnos de secundaria?

Tras varios meses de actividades escolares, exámenes y evaluaciones, miles de estudiantes de secundaria en México finalmente bajaron el ritmo y guardaron la mochila, el cierre de aulas marca el inicio de uno de los periodos más esperados del ciclo escolar, pero también abre una pregunta clave entre familias y alumnos: ¿cuándo será el regreso oficial a clases tras las vacaciones decembrinas?

Termina el ciclo previo al receso invernal

El pasado viernes 19 de diciembre, las y los alumnos de secundaria concluyeron formalmente sus clases, dando paso al receso invernal establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP). A partir de ese momento, comenzó la cuenta regresiva para las vacaciones decembrinas, un descanso que llega justo antes de cerrar el año.

Calendario SEP 2025-2026: lo que deben saber

Como cada ciclo escolar, la SEP —encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo— dio a conocer el calendario oficial 2025-2026, en el que se detallan periodos vacacionales, días de suspensión de clases, sesiones de Consejo Técnico Escolar y otras fechas clave para educación básica, incluida la secundaria.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de secundaria?

De acuerdo con el calendario oficial, las vacaciones decembrinas iniciaron el lunes 22 de diciembre de 2025, por lo que las y los estudiantes de secundaria regresarán a clases hasta 2026, una vez concluidas las celebraciones de fin de año.

Aunque el retorno estaba previsto inicialmente para el 7 de enero, las vacaciones concluyen de manera oficial el 6 de enero. Sin embargo, debido a la realización de un taller intensivo para el personal educativo del 7 al 9 de enero, las clases se reanudarán hasta el lunes 12 de enero, lo que se traduce en tres semanas completas de descanso para el alumnado.

El siguiente descanso ya tiene fecha

Apenas se dé el regreso a las aulas, las y los estudiantes de secundaria no tendrán que esperar mucho para su próximo respiro. El viernes 30 de enero no habrá clases por la sesión del Consejo Técnico Escolar, y a ello se suma la suspensión de actividades del lunes 2 de febrero.

Este ajuste en el calendario permitirá un puente de cuatro días consecutivos, ideal para que las familias se organicen y los estudiantes recuperen energía tras el reinicio del ciclo.

Así, el calendario escolar confirma que el regreso a clases está cerca, pero también que el 2026 comenzará con pausas estratégicas para las y los alumnos de secundaria.

