Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 26 de diciembre determina que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Jueves 1 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

