Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 26 de diciembre anticipa que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Domingo 28 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Martes 30 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16