INAPAM: Estas personas deben renovar su credencial en 2026

El 2026 está cada vez más cerca y, con él, la revisión de trámites y documentos personales se ha vuelto una prioridad para muchas personas. En el caso de los adultos mayores, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una herramienta fundamental, ya que permite acceder a descuentos en transporte, servicios, alimentos y programas sociales, además de facilitar la participación en actividades laborales y comunitarias.

Ante el cierre del año, han surgido dudas entre los beneficiarios sobre la vigencia de este documento y la posibilidad de que sea necesario renovarlo para continuar disfrutando de sus beneficios. La inquietud se presenta principalmente entre quienes obtuvieron su tarjeta hace varios años o cuentan con versiones anteriores de la credencial.

¿Es obligatoria la renovación de la credencial INAPAM en 2026?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, la credencial del INAPAM no tiene fecha de caducidad. Esto significa que todas las tarjetas emitidas, sin importar el año, diseño o versión, continúan siendo válidas siempre que permitan identificar claramente a su titular.

La dependencia federal ha aclarado que no existe una renovación obligatoria de manera periódica, por lo que la mayoría de los adultos mayores no deberá realizar ningún trámite adicional en 2026. La credencial puede seguir utilizándose para acceder a descuentos y beneficios sociales, siempre que esté en buen estado y los datos personales sean legibles.

Incluso si la tarjeta fue expedida hace varios años, conserva su validez oficial mientras cumpla con su función principal de identificación.

Casos en los que sí es obligatorio renovar la tarjeta INAPAM

Aunque la regla general indica que no se requiere renovación, existen situaciones específicas en las que sí es necesario solicitar una reposición de la credencial. Esto aplica cuando:

El documento presenta deterioro que impide la identificación del titular.

La credencial fue extraviada o robada.

Existen cambios en los datos personales, como nombre o domicilio.

Además, hay una excepción importante para quienes aún cuentan con la antigua credencial del INSEN (Instituto Nacional de la Senectud). Estas tarjetas ya no son válidas y no permiten acceder a los descuentos y beneficios vigentes, por lo que es obligatorio realizar el trámite para obtener la credencial actual del INAPAM.

¿Cómo renovar o reponer tu tarjeta INAPAM?

Aunque la credencial del INAPAM no se renueva automáticamente con el cambio de año, la reposición en los casos mencionados sí requiere realizar un trámite presencial. Este proceso es gratuito y se lleva a cabo en los módulos de Bienestar autorizados en cada entidad federativa.

Para solicitar la reposición de la credencial, es necesario presentar en original y copia los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible que compruebe una edad de 60 años o más.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses), como recibo de luz, agua, teléfono o predial.

Fotografía tamaño infantil reciente (en algunos módulos se toma al momento).

En algunos casos, un número telefónico de contacto del beneficiario o de un familiar.

El trámite suele ser rápido y sin complicaciones, y en muchos módulos la nueva credencial se entrega el mismo día, siempre que la documentación esté completa. Se recomienda acudir dentro del horario oficial de atención y verificar previamente si el módulo correspondiente solicita algún requisito adicional.

