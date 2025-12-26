Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 26 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11Miércoles 31 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9Jueves 1 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Viernes 2 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Guadalajara