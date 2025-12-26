Viernes, 26 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 26 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

Miércoles 31 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Jueves 1 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 2 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún
Clima en El Salto
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones