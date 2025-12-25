Fiscalía de CDMX confirma que 'El Panu', miembro de 'Los Chapitos', fue asesinado en la Zona Rosa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ratificó la identidad del hombre asesinado en el restaurante Luau, ubicado en la Zona Rosa, e informó que se trata de Óscar Medina, presunto integrante de “Los Chapitos”, conocido con el alias de “El Panu”, por quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA) ofrecían una recompensa de hasta cuatro millones de dólares.

Cuatro días después del ataque directo en el que perdió la vida Óscar, quien inicialmente fue reconocido por su pareja, María José, como Óscar Ruiz —nombre con el que incluso ingresó el cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses—, la fiscalía capitalina confirmó oficialmente su identidad. La dependencia precisó que la verificación se realizó mediante un peritaje de huellas dactilares, con el que se estableció que la víctima correspondía a Óscar “N”, señalado como presunto miembro del grupo criminal “Los Chapitos”.

Por estos hechos, la FGJCDMX detalló que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Así ocurrió el asesinato en la Zona Rosa

Según las investigaciones, la víctima se encontraba en compañía de familiares cuando un sujeto vestido de negro, con gorra y cubrebocas, se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego, causándole la muerte y dejando a otra persona lesionada.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona y dieron aviso al Ministerio Público. Posteriormente, intervinieron peritos en criminalística e identificación forense, así como agentes de la Policía de Investigación (PDI), para el levantamiento de indicios y el aseguramiento del inmueble.

¿Quién era Óscar Medina, “El Panu”?

La FGJ-CDMX señaló que, a nivel internacional, autoridades de Estados Unidos mantenían una orden de búsqueda contra Óscar “N”, por quien se ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares. Dicha medida derivaba de acusaciones por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y por su presunta función operativa dentro del Cártel de Sinaloa, organización criminal de alcance transnacional.

La Fiscalía capitalina informó que la investigación continúa con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos, identificar y localizar a los responsables, así como determinar el móvil del ataque. Asimismo, reiteró su compromiso con la procuración de justicia, la seguridad ciudadana y el combate a los delitos de alto impacto.

SV