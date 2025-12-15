CFE: Estos son los datos que debes tener a mano para reportar una falla eléctrica

Ante una interrupción en el suministro de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuerda a la ciudadanía la importancia de verificar algunos aspectos básicos antes de levantar un reporte formal, así como contar con información clave que permitirá agilizar la atención del servicio.

Previo a registrar una solicitud, la CFE recomienda revisar que el interruptor general se encuentre en la posición de encendido, que la palanca del interruptor esté arriba y que los fusibles no presenten daños visibles, con el fin de descartar una falla interna en el domicilio.

Te recomendamos: Costos vigentes del Gas Bienestar en la semana del 15 al 20 de diciembre

Datos a tomar en cuenta durante un reporte de la CFE

En caso de persistir el problema, el usuario deberá proporcionar el número de servicio, el cual se localiza en la parte superior derecha del recibo de luz.

También es indispensable contar con la dirección completa , incluyendo calle, entre calles, colonia, municipio o alcaldía, entidad federativa y código postal, además de una referencia que facilite la ubicación.

, incluyendo calle, entre calles, colonia, municipio o alcaldía, entidad federativa y código postal, además de una referencia que facilite la ubicación. Asimismo, se solicita un número telefónico de contacto para dar seguimiento al reporte.

La CFE subrayó que los trabajos de restablecimiento del servicio no tienen ningún costo para los usuarios, una vez generado el reporte, se emite una orden de atención para que personal técnico acuda al domicilio, calle o colonia afectada, detecte el origen de la falla y proceda a su solución.

Para levantar o dar seguimiento a un reporte, la CFE pone a disposición diversos canales de atención, entre ellos el portal oficial en Internet, el número telefónico 071, que opera las 24 horas del día durante todo el año, así como los Centros de Atención a Clientes distribuidos en todo el país.

Además, a través del 071 los usuarios pueden realizar el trámite completo y consultar el estatus de su solicitud, para dudas adicionales, la CFE también atiende mediante su portal digital y su cuenta oficial en redes sociales @CFEmx.

NA