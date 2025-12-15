Padrón de telefonía: ¿Cuántas líneas móviles se podrán registrar por persona?

Por decreto oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), a partir del 9 de enero de 2026 todas las líneas telefónicas en México deberán estar vinculadas a una persona física o moral , como parte de una nueva medida de seguridad orientada a reducir delitos como la extorsión telefónica.

De acuerdo con el comunicado oficial, será obligatorio que todas las líneas móviles del país formen parte de este nuevo padrón telefónico. De no realizar el trámite, las líneas podrán ser bloqueadas o dadas de baja hasta que se complete el proceso de vinculación.

Para registrar una línea será necesario presentar un documento oficial que acredite la identidad del titular, como la credencial para votar (INE), el pasaporte o la CURP. La CRT a seguró que los datos personales estarán protegidos por los operadores de telefonía conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Actualmente, es común que una persona cuente con dos o más líneas telefónicas, ya sea por motivos laborales o personales, lo que ha generado dudas sobre cómo aplicará esta medida. Ante ello, la CRT aclaró que sí será posible registrar varias líneas a nombre de una misma persona, aunque con un límite establecido.

¿Cuántas líneas telefónicas puede registrar cada usuario?

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) , el artículo 10 permite la vinculación de una persona con múltiples líneas telefónicas, con un máximo de 10 números asociados a un mismo titular. Esta restricción no aplica para personas físicas con actividad empresarial.

En estos casos, el proveedor del servicio de telefonía móvil podrá solicitar una constancia de situación fiscal, además de los documentos de identificación, para autorizar la vinculación de un mayor número de líneas.

Las autoridades federales precisaron que la norma entró en vigor el 8 de diciembre, aunque su aplicación comenzará formalmente el 9 de enero de 2026. La fecha límite para asociar las líneas telefónicas será el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio, las líneas que no cumplan con este requisito serán suspendidas y solo podrán reactivarse tras completar la vinculación correspondiente.

El nuevo padrón telefónico busca fortalecer la seguridad y reducir delitos cometidos a través de llamadas , por lo que las autoridades recomiendan a los usuarios realizar el trámite con anticipación para evitar la suspensión de sus líneas y contratiempos futuros.

