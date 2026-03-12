Beca Benito Juárez: ¿Quiénes recibirán pago doble en abril de 2026?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que los beneficiarios de la Beca Benito Juárez para estudiantes de nivel medio superior recibirán pago doble durante la próxima dispersión de apoyos, la cual se realizará en abril.

La Beca Universal Benito Juárez es un apoyo económico impulsado por el Gobierno de México como parte de una estrategia para fomentar la permanencia escolar y garantizar que los estudiantes cuenten con recursos para cubrir gastos relacionados con sus estudios.

Actualmente, el programa contempla un pago bimestral de mil 900 pesos por alumno, el cual se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Sin embargo, autoridades encargadas de la dispersión de los apoyos informaron que en esta ocasión los estudiantes recibirán un pago doble, es decir, 3 mil 800 pesos.

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán pago doble?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, durante la dispersión de abril tanto los alumnos de nuevo ingreso como quienes ya forman parte del padrón de beneficiarios recibirán el pago doble, por lo que todos los estudiantes contemplados en el programa recibirán 3 mil 800 pesos en sus cuentas .

Esto se debe a que no hubo dispersión de pagos durante los meses de enero y febrero, por lo que en abril se entregará el monto acumulado correspondiente a dos bimestres. Es decir, se sumarán los depósitos de enero-febrero y marzo-abril.

¿Cuándo se depositará el pago de la Beca Benito Juárez?

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una fecha exacta para el inicio de los depósitos. No obstante, sí se confirmó que la dispersión se realizará durante el mes de abril.

Con base en procesos anteriores, es probable que los pagos comiencen a realizarse a inicios del mes y se distribuyan de forma gradual durante varias semanas, siguiendo el calendario que normalmente se organiza según la primera letra del apellido de cada beneficiario.

Ante esta situación, se recomienda a los estudiantes mantenerse atentos a los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar , donde se publicará el calendario exacto de pagos. De esta forma podrán verificar la fecha en la que recibirán el depósito de 3 mil 800 pesos correspondiente a los dos bimestres acumulados.

