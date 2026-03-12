DEA felicita a México por incautar 270 kilos de fentanilo en Colima

La tarde de este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se realizó un operativo en Villa de Álvarez, Colima, dónde se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo y se detuvo al líder de una célula delictiva.

En consecuencia, la Administración de Control de Drogas (DEA, por su nombre en inglés) felicitó al Gobierno de México a través de sus redes sociales.

En un comunicado la DEA aseguró que proveyó de información crucial a México para poder llevar a cabo la incautación y el arresto.

La agencia asegura que estas acciones "demuestran el poder de la cooperación internacional contra la organización terrorista extranjera CNG" y que remover a los cárteles salva "millones de vidas".

Finalmente, dentro del comunicado la DEA felicita al Gobierno mexicano y al "valiente personal" que realizó el operativo.

Detienen a líder de célula delictiva del CNG

Por su parte, el secretario Harfuch añadió que durante los operativos fue detenido el líder de una célula criminal dedicada al tráfico y venta de metanfetaminas y fentanilo, identificado como Yair "N".

Además, dio a conocer que "fueron detenidas seis personas más y se localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos".

Los otros detenidos son:

Carlos Iván Oropeza

Claudia Alejandra Córdoba

Luis Alberto Martínez

Omar Aldo Sorinao

Ana María Tejeda.

También informaron que los domicilios localizados en el municipio de Villa de Álvarez eran utilizados como laboratorio clandestino y bodega para el almacenamiento de narcóticos.

